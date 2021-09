Fußball

Fußball: Gelingt Dießen erneut der Sprung an die Spitze?

Nur kurz konnte sich der MTV Dießen (rote Trikots) an der Spitze der A-Klasse 5 halten, dann musste man gleich wieder Platz machen. An diesem Spieltag aber könnte man wieder auf Platz eins zurückkehren – wenn auch die Konkurrenz mitspielt.

Plus Das Ammersee-Team muss die Tabellenführung schnell wieder abgeben. Jetzt sollen in Seeshaupt Punkte her. In einigen anderen Gruppen bringen Aufsteiger aus dem Landkreis frischen Wind ins Spielgeschehen.

Von Karlheinz Fünfer

Gleich einige Aufsteiger aus dem Landkreis bringen frischen Wind in ihre neue Spielklasse. Allen voran Jahn Landsberg II als Tabellenführer der A-Klasse 7. Auch Hurlach mischt in der Kreisklasse Augsburg Süd ganz vorne mit. Am vergangenen Spieltag haben zudem Issing und vor allem Prittriching in der Kreisklasse 4 mit ihren Auswärtssiegen für saftige Überraschungen gesorgt. Das verspricht viel Spannung für den weiteren Verlauf.

