07:07 Uhr

Fußball: Mit den Münchner Löwen kommt ein Ex-Profi nach Landsberg

Für den Ex-Profi Frank Schmöller ist es am Samstag nicht der erste Besuch in Landsberg – aber sein erster als Trainer der „kleinen Löwen“.

Plus Am Samstag erwartet der TSV Landsberg in der Bayernliga die zweite Mannschaft des TSV 1860 München. Der Trainer der Gäste war schon mal Pokalsieger. Auf einen Landsberger Spieler freut er sich besonders.

Von Thomas Ernstberger

Er ist neben dem Ex-Schalker und -Augsburger Halil Altintop (351 Bundesligaspiele), der seit Ende September Schwaben Augsburg trainiert, der wohl bekannteste, in jedem Fall aber erfolgreichste Coach der Bayernliga. Frank Schmöller (53) wurde 1987 DFB-Pokalsieger und deutscher Vizemeister mit dem Hamburger SV – jeweils unter der österreichischen Trainer-Legende Ernst Happel (1992 verstorben). Am Samstag ist Schmöller mit dem TSV 1860 München II in Landsberg zu Gast.

„Ernst Happel hat mich als Trainer stark geprägt, ist mein absolutes Vorbild. Er war seiner Zeit weit voraus, experimentierte damals als Erster schon mit Dreierkette, legte großen Wert auf Einstellung und Disziplin. Ein Pep Guardiola dieser Zeit“, schwärmt der ehemalige Stürmer. Seit 2002 im Trainergeschäft Schmöller bestritt 48 Bundes- und 107 Zweitligaspiele für den HSV, Waldhof Mannheim, Hertha BSC, Fortuna Köln und ab 1995 für die SpVgg Unterhaching und wurde nach seiner aktiven Karriere ab 2002 zu einem der besten Trainer im bayerischen Amateur-Fußball. Nach 17 erfolgreichen Jahren in Heimstetten, Ismaning und Pullach (drei Aufstiege, drei Meisterschaften und vier Vizemeisterschaften) holte der TSV 1860 München Schmöller im Sommer dieses Jahres als Trainer der Bayernliga-U21, also der zweiten Mannschaft des deutschen Meisters von 1966. Seine wichtigste Aufgabe: „Ich soll die jungen Spieler näher an den Profibereich heranführen, ihnen die Grundlagen des Leistungsgedankens vermitteln – und natürlich die Bayernliga halten. Der Klassenerhalt ist zwingend erforderlich.“ Schmöller: Kresin hat den Knoten gelöst Am Samstag, ab 14 Uhr, kommt der Ex-Profi als Coach der „kleinen Löwen“ am letzten Vorrunden-Spieltag zum Duell mit dem TSV Landsberg in den 3C-Sportpark. „Mit Pullach habe ich da schön öfter gespielt. Das waren immer schon enge und hart umkämpfte Spiele“, erinnert sich Schmöller, der sich ganz besonders auf einen Landsberger freut: „Rainer Storhas war mein Spieler in Ismaning.“ Der Löwen-Coach hat die positive Entwicklung der Landsberger unter Rietzler-Nachfolger Sven Kresin, dem Ex-Löwen, natürlich ganz genau beobachtet. Seine Einschätzung: „Kresin hat den Knoten gelöst. Das überrascht mich nicht, denn die Mannschaft wurde in der Sommerpause intelligent verstärkt. Sie hat Qualität und jetzt wieder einen guten Trainer. Landsberg sollte mit dem Abstieg in dieser Saison nichts zu tun haben.“ Und wie lebt’s sich als Trainer bei einem großen deutschen Traditionsverein? „Die Arbeit macht wahnsinnig viel Spaß. Die Voraussetzungen und Bedingungen sind traumhaft und es arbeiten hier lauter Menschen, die mit dem Herzen dabei sind. Wie NLZ-Chef Manfred Paula, um nur einen zu nennen. Der Austausch mit der ersten Mannschaft, der über Co-Trainer Oliver Beer läuft, ist sehr gut und wichtig. Es ist ein tolles, aber auch ein anderes Arbeiten. Mir war klar“, sagt Schmöller, „dass ich, anders als bei meinen anderen Vereinen, nicht mehr der alleinige Chef bin und dass ich am Wochenende Spieler bekomme, die ich die ganze Woche nicht beim Training hatte. Aber das wusste ich vorher. Das hat auch einen gewissen Reiz. . .“ Landsberg will die Vorrunde positiv beenden Die 1860-U21 trainiert übrigens wöchentlich viermal am Abend. Und ihr Trainer hat einen 40-Stunden-Job im Vertrieb einer Informatik-Gesellschaft. Da unterscheiden sich die „kleinen Löwen“ wenig vom TSV Landsberg. Trotzdem werden die Landsberger, die dreimal pro Woche im Training sind, alles daran setzen, die drei Punkte zu behalten. „Es ist das letzte Spiel der Vorrunde, und das wollen wir positiv gestalten“, sagt Coach Sven Kresin. Abgesehen von Orkun Tugbay steht Kresin der komplette Kader zur Verfügung. „Die Löwen haben eine junge, hungrige Truppe, die fehlende Erfahrung durch Einsatz wettmacht“, sagt Kresin. Und über zwei erfahrene Spieler verfügen die Gäste auch - neben Christian Böhnlein (29) auch einen Ex-Landsberger: Dominik Schön wird mit den Löwen II zurückkommen. (mit mm)

