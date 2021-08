Fußball

vor 33 Min.

Schmerzhafte Niederlage für Finning gegen Landsberg

Plus Finning investiert mehr ins Spiel als der TSV Landsberg II, geht aber leer aus. Scheurings Aufholjagd wird nicht belohnt und Erpfting bekommt zwei Tore aberkannt.

Schaut man sich die beiden vergangenen Spieltage in der A-Klasse 7 an, scheint es eine ziemliche Bürde zu sein, an der Spitze zu stehen. Erst verlor der Führende Jahn Landsberg gegen Finning, das daraufhin seinerseits auf den ersten Platz kletterte und nun kassierte Finning an diesem Wochenende eine Niederlage und ist die Tabellenführung damit auch schon wieder los. Dort trohnt nun wieder die Reserve Jahn Landsberg.

