Kann Denklingen seinen Titel verteidigen?

Der VfL Denklingen (blaue Trikots) geht als Titelverteidiger in den VR-Bank-Cup, der am heutigen Donnerstag beginnt.

Ab heute wird beim VR-Bank-Cup der Landkreismeister ermittelt. 15 Mannschaften sind am Start

Es ist wieder so weit: Die VR-Bank Landsberg-Ammersee lädt ab 4. Juli zur Fußball-Landkreismeisterschaft ein. Ab Donnerstag treten zwölf Mannschaft im Kampf um den VR-Bank-Cup an. Die Spielorte sind diesmal Penzing und Kaufering.

Als Titelverteidiger geht der VfL Denklingen ins Rennen, der sich nach Elfmeterschießen im vergangenen Jahr gegen den VfL Kaufering durchgesetzt hatte.

In der Gruppenphase werden sich die beiden Teams noch aus dem Weg gehen: Denklingen ist in der Gruppe A, Kaufering in der GruppeB und Penzing führt die GruppeC an. Waren es im vergangenen Jahr noch vier Gruppen mit je vier Mannschaften, so sind es diesmal noch drei. An Attraktivität dürfte das Turnier dennoch nicht verlieren, da sich hier Mannschaften der unterschiedlichsten Klassen miteinander messen.

Gespannt sein darf man, wen der TSV Landsberg in dieses Turnier schickt. Bislang konnte der Verein, dessen erste Mannschaft in der höchsten Klasse aller Landkreis-Teams spielt, den Pokal noch nie holen.

Vom 4. bis 10. Juli werden die Gruppenspiele ausgetragen, am Samstag, 13. Juli, finden die Viertel- und Halbfinalspiele in Kaufering statt und das Finale sowie die Partie um Platz drei wird am Sonntag, 14. Juli, in Penzing ausgetragen.

Während die Viertel- und Halbfinals nur zwei Mal 30 Minuten dauern, geht es sowohl in der Vorrunde als auch im Finale und Spiel um Platz drei über die kompletten 90 Minuten. Sollten es in den Entscheidungsspielen nach der vorgegebenen Spielzeit unentschieden stehen, geht es sofort ins Elfmeterschießen.

Hier die Gruppeneinteilung:

VfL Denklingen, FSV Eching, SV Fuchstal, SC Egling;

VfL Kaufering, TSV Landsberg, FC Issing, SV Erpfting;

FC Penzing, Jahn Landsberg, FV Walleshausen, FC Greifenberg;

Der Spielplan:

in Penzing: Denklingen - Eching (18.30h), Penzing - Jahn Landsberg (19.30h), Walleshausen - Greifenberg (20.30h); in Kaufering: Fuchstal - Egling (18.30h), Kaufering - TSV Landsberg (19.30h), Issing - Erpfting (20.30h);

in Penzing: Eching - Fuchstal (18.30h), Jahn Landsberg - Walleshausen (19.30h), Greifenberg - Penzing (20.30h); in Kaufering: Egling - Denklingen ((18.30h), TSV Landsberg - Issing (19.30h), Erpfting - Kaufering (20.30h)

in Penzing: Penzing - Walleshausen (18.30h), Egling - Eching (19.30h), Greifenberg - Jahn Landsberg (20.30h); in Kaufering: Denklingen - Fuchstal (18.30h), Erpfting - TSV Landsberg (19.30h), Kaufering - Issing (20.30h).

Am Samstag, 13. Juli, finden die Viertelfinals ab 11 Uhr in Kaufering statt, ab 14.30 Uhr werden parallel die beiden Halbfinals ausgetragen (gespielt wird zwei Mal 30 Minuten).

Am Sonntag, 14. Juli, wird ab 14.30 Uhr der Landkreis-Meister in Penzing ermittelt. Das Spiel um Platz drei wird zuvor, ab 11 Uhr, ausgetragen. Beide Partien gehen über 90 Minuten, dann zeigt sich, ob Denklingen den Titel verteidigen kann. (mm)

