Kaufering verpasst die dicke Überraschung

Das Traumtor von Sören Göbel ist zu wenig. In der Nachspielzeit vergibt der VfL Kaufering einen Sieg gegen den Tabellenzweiten.

Von Dominic Wimmer

„Es fühlt sich wie eine Niederlage an.“ VfL-Trainer Lüko Holthuis war nach der Partie gegen den Tabellenzweiten SV Türkgücü Königsbrunn geknickt. In der Nachspielzeit kassierten die Kauferinger den Treffer zum 1:1-Endstand, obwohl sie den Gegner 90 Minuten komplett im Griff hatten.

Vergangene Woche war der VfL Kaufering in Thalhofen noch moralischer Sieger. Nach 0:2-Rückstand holte man noch ein 2:2. Diesmal war es gegen den Zweiten der Bezirksliga Schwaben genau andersrum. Kauferings Coach Lüko Holthuis hatte die Königsbrunner in der Vorwoche beim 3:1-Sieg über Kissing noch beobachtet und die entsprechenden taktischen Mittel gewählt. Und diese wurden von seinem Team auch gut umgesetzt. Auf zwei Positionen war die Mannschaft im Vergleich zum Samstag verändert worden. Für Yannic Tauscher rückte Kapitän Martin Krimshandl wieder in die Startaufstellung. Der gesperrte Ralf Mätz – sein Strafmaß ist noch nicht bekannt – wurde in der Offensive durch Nick Lässig ersetzt.

Wie lange Mätz fehlt, ist noch offen

Die mit zwei Siegen in die Saison gestarteten Königsbrunner kamen zu keinen nennenswerten Chancen. Der Kauferinger Defensivverbund hielt Stand. Königsbrunn versuchte es meist mit langen Bällen. Der VfL lauerte dafür auf Konter und war vor allem in der zweiten Halbzeit gefährlich. Sören Göbel sorgte in der 59. Minute mit einem sehenswerten Treffer für die VfL-Führung. Fast 30 Meter vor dem gegnerischen Tor sah er, dass Königsbrunns Keeper Rene Bissinger zu weit vor seinem Kasten stand und überlupfte den verdutzten Schlussmann einfach.

Beinahe wäre Daniel Müller das gleiche Kunststück wenig später noch einmal geglückt, aber diesmal rettete der Torwart. Alexander Höfer vergab danach noch die Gelegenheit zum 2:0. Dann kam die Nachspielzeit. Kaufering befand sich auf der linken Seite in Höhe der Eckfahne in Ballbesitz, verlor das Spielgerät und den folgenden Konter konnte Dominic Britsch aus rund 14 Metern zum 1:1 abschließen. „In solchen Situationen sind wir einfach zu jung. Wir hätten dafür aus unseren Kontern mehr machen müssen“, bilanzierte Trainer Lüko Holthuis nach der Partie.

Am Wochenende kommt es für die Kauferinger zum nächsten Aufeinandertreffen mit einem Topteam der Bezirksliga. Am Samstag geht es zum TV Bad Grönenbach. Der Spitzenreiter ist nach vier Spieltagen noch ohne Niederlage.

