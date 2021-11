Sportlerehrung im Kreis Landsberg unter strengen Auflagen

Plus Unter strengen Auflagen findet die Sportlerehrung im Landkreis Landsberg statt. Eine Olympiasiegerin ist der Ehrengast.

Viele Veranstaltungen wurden zuletzt wegen der dramatischen Entwicklung der Corona-Situation abgesagt. Der Landkreis Landsberg hat seine Sportlerehrung durchgeführt – unter strengen Auflagen. Deshalb konnten einige an der Feier nicht teilnehmen.