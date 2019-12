12.12.2019

So bunt kann Fußball sein

Die Mädchen-Mannschaft vom FC Luisenhof (Schule am Luisenhof, Landsberg) wurde zur „buntesten Mannschaft“ gewählt. Im Bild das Team mit Schulleiterin Elke Busch-Steinauer und dem Organisationsteam und Trainergespann Andi Leitenstorfer, Anne Bartholl und Peter Zirbes (hinten von links).

Förderzentrum Landsberg spielt gegen Ausgrenzung

Vor Kurzem organisierte das Sonderpädagogische Förderzentrum Landsberg (FC Luisenhof) ein Mädchen-Fußballturnier unter dem Motto „ Fußball ist bunt“! Dieser integrative Gedanke zog sich durch den ganzen Turnierverlauf und zeigte, dass Fußballspielen das Wir-Gefühl steigert und Ausgrenzung verhindert.

So ging ein bunt zusammengewürfeltes Teilnehmerfeld an den Start. So boten die Carl-Orff Mittelschule Dießen, die Montessori-Schule Kaufering, die Mittelschule Weil sowie die Förderzentren aus München, Kaufbeuren, Germering, Altenstadt und der gastgebende FC Luisenhof die teilnehmenden Mannschaften auf.

Nach spannenden und sehr fairen Spielen setzte sich am Ende das Förderzentrum München Mitte 3 durch. Auf Platz zwei lag das Förderzentrum Germering vor der Montessori-Schule Kaufering. Zur „buntesten Mannschaft“ wurde unter allen Teilnehmern das Team vom FC Luisenhof, also das Sonderpädagogische Förderzentrum Landsberg, gewählt.

Mit großem Einsatz sorgten die Schüler und Lehrkräfte für einen tollen und reibungslosen Ablauf, indem sie miteinander Plakate malten, Brotzeit verkauften, als Schieds- und Zeitrichter fungierten oder als Tänzerinnen eine Einlage beisteuerten. Dabei wurde das Turnier von der Idee bis zur Umsetzung vom Schulleitungsteam getragen. (lt)

