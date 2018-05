19:28 Uhr

Utting hat es geschafft Lokalsport

Vorzeitig sichert sich das Ammersee-Team den Aufstieg in die Kreisklasse. Am Tabellenende sorgten die Lengenfelder weiter für Spannung.

Der TSV Utting konnte bereits gestern durch seinen Heimsieg die Meisterschaft feiern. Spannend bleibt es weiter dahinter, denn Schondorf und Finning konnten beide ihre Auswärtsspiele für sich entscheiden. Durch einen weiteren Erfolg der Lengenfelder, wird es auch am Tabellenende noch mal spannend.

Utting - Greifenberg 6:0; Einen 6:0-Kantersieg und die Meisterschaft in der A-Klasse 7 landete der Tabellenführer gegen den Gast aus Greifenberg. Nach zehn Minuten dominierte der TSV das Geschehen. Nach mehreren guten Möglichkeiten gelang Utting in der 38. Minute die 1:0-Führung. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit gelang Utting per Doppelpack die Vorentscheidung. Der Meister agierte nach Belieben und belohnte sich dafür mit Toren in regelmäßigen Abständen – bis zur verdienten Meisterschaft. Nur eine Niederlage und zwei Unentschieden verzeichnete Utting im Verlauf der Saison. (kell)

Tore Utting: 1:0 Dumpich (38.), Eichenberger (43./45./48.), Wischnewski (67./71.)

Lehrstunde für Türkspor Landsberg

Lengenfeld - Hofstetten 3:0; Lengenfeld gewann letztendlich verdient das Derby gegen Hofstetten. Anfangs sahen die zahlreichen Zuschauer ein Spiel mit wenig Torchancen und mehr Spielanteilen für die Gäste. Dennoch konnte Lengenfeld zur Halbzeit durch einen Freistoß in Führung gehen. Die Gastgeber kamen wacher und aggressiver aus der Kabine. Der SVL übernahm die Partie, konnte sich einige gute Chancen erarbeiten und die Führung ausbauen. Fazit aus der zweiten Hälfte: Doppelpack Höflmair – Heimsieg. (höfl)

Tore: 1:0 Baylacher (31.), 2:0 Höflmair (62.), 3:0 Höflmair (64.)

Erpfting - Finning 1:2; In einer kartenreichen Partie konnten die Gäste letztendlich etwas glücklich die drei Punkte aus Erpfting entführen. Zu Beginn der Partie spielten die Hausherren besser und hatten gleich nach sechs Minuten mit einem Lattenknaller Pech. Nach dieser guten Anfangsphase gelang Finning das 0:1. Kurz vor dem Wechsel konnte der SVE nach einem schönen Spielzug ausgleichen. Auch nach 70 Minuten hatte Florian Jaud mit seinem zweiten Lattentreffer aus 30 Metern kein Glück. Besser machten es die Gäste, die praktisch mit dem Schlusspfiff den 2:1-Siegtreffer erzielten. (roen)

Tore: 0:1 Geier (15.), 1:1 Heuchele (39.), 1:2 Degle (88.)

Türkspor LL - Schondorf 2:8; Eine Lehrstunde erteilten die Gäste den Gastgebern aus Landsberg. Durch viele individuelle Fehler in den Abwehrreihen der Landsberger fiel das Ergebnis allerdings höher aus, als es der Spielverlauf erahnen ließ. Bis zum Wechsel konnte der Tabellenzweite den relativ knappen Vorsprung zum 1:2 markieren.

In einer einseitigen zweiten Hälfte konnte der Gast nach Belieben das Ergebnis zum 8:2 nach oben schrauben. (ayos)

Tore Türkspor: Ayoglu (28.), Kalkan (77.); Schondorf: L. Schmalz (10./45./69.), Polter (63.), Sigl (76./87./90.), J. Schmalz (81.)

Wichtiger Sieg für Issing

Issing - Stoffen 3:2; Zum Lokalderby kam der FC Stoffen nach Issing. Die Heimmannschaft brauchte dringend Punkte gegen den Abstieg, Der FCI startete perfekt und ging durch einen schönen Kopfball von Tobi Vief in der zweiten Minute in Führung. Daraufhin übernahm Stoffen das Spiel und kam nach mehreren Chancen zum verdienten Ausgleich. Issing konnte jedoch zurückschlagen und ging noch vor der Halbzeit wiederum durch Tobias Vief in Führung. In der zweiten Halbzeit machten sich die konditionellen Schwächen der Issinger bemerkbar und Stoffen bestimmte das Spiel. Ein katastrophaler Ballverlust führte zum Elfmeter und zum Ausgleich für Stoffen. Kurz darauf hatte Stoffen sogar die große Chance zum Sieg. Aus dem Nichts gelang abermals Tobi Vief der Siegtreffer durch einen genialen Lupfer zum überlebenswichtigen Sieg. (zap)

Tore: Vief (3.), 1:1 Völk (24.), 2:1 Vief (36.), 2:2 Stadler (76., FE), 3:2 Vief (90.)

FC Kaufering - Windach 2:3; In einer ausgeglichenen Partie begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Nach der 0:1-Führung der Gäste konnte der FCK postwendend ausgleichen. Auch beim zweiten Treffer der Windacher konnte im Anschluss das 2:2 markiert werden. Das Spiel verflachte zusehends und erst kurz vor dem Ende gelang den Gästen vom Ammersee der Siegtreffer. (lt)

Prittriching - Dettenschwang 0:2; Es war ein flottes Spiel mit zwei Teams, die auf Angriff spielten. Trotzdem ging es torlos in die Kabine. Im zweiten Abschnitt kassierte Prittriching ein „leichtes“ Tor: Einen hohen Ball konnten die Gastgeber nicht entscheidend klären und Dettenschwang ging in Führung. Zum Schluss machte Prittriching auf, um doch noch zum Ausgleich zu kommen – und lief in einen Konter, der für die Entscheidung sorgte. (elwe)

Tore: 0:1 Seethaler (60.), 0:2 Seethaler (88.)

