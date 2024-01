Eishockey

vor 16 Min.

Bayernliga: Der HC Landsberg steigt in die heiße Phase ein

Der HC Landsberg (dunkle Trikots) ist am Freitag in Schongau klarer Favorit.

Plus Für den HCL stehen in der Eishockey-Bayernliga noch fünf Spiele an. In Schongau und gegen Amberg wollen die Riverkings Rang fünf verteidigen. Warum dieser Platz so wichtig ist.

Von Margit Messelhäuser

In der Eishockey-Bayernliga beginnt die heiße Phase: Die meisten Mannschaften haben noch fünf Spiele zu absolvieren und in diesen kann sich noch viel entscheiden. Hinter den beiden Top-Teams Erding und Peißenberg liegen die weiteren Kandidaten für die Play-offs nur wenige Punkte auseinander - mittendrin auf Rang 5 der HC Landsberg. Am Freitag in Schongau und am Sonntag zu Hause gegen Amberg wollen die Riverkings diese Platzierung unbedingt verteidigen. Warum dies so wichtig ist, erläutert Coach Martin Hoffmann.

"Von Platz vier bis acht ist noch alles möglich, wir haben es selbst in der Hand", sagt Martin Hoffmann. Auf jeden Fall bleibe es bis zum letzten Spieltag spannend. Inzwischen hat auch Königsbrunn eines seiner beiden Nachholspiele absolviert, und nach Penaltyschießen gegen Peißenberg verloren. Gut für Landsberg, denn damit liegt der amtierende Meister mit drei Punkten Rückstand auf Landsberg auf Rang sieben. Doch das alles wäre wertlos, würden die Landsberger am Wochenende nicht selbst punkten.

