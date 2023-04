Der HC Landsberg präsentiert sein neues Trainer-Team

Der HC Landsberg geht mit einem neuen Trainer-Team in die Eishockey-Bayernliga. Der Cheftrainer ist in Landsberg ein guter Bekannter.

Der HC Landsberg stellt die Weichen für die neue Saison in der Eishockey-Bayernliga. Die Trainerposten sind besetzt, und zwar mit Martin Hoffmann als Cheftrainer und Matthias Forster als dessen Assistent. Martin Hoffmann ist bereits ein bekanntes Gesicht im Landsberger Eishockey. Der 38-Jährige trainierte bisher das U17-Team des HC Landsbergs in der zweithöchsten Nachwuchsliga Deutschlands.

Hoffmann bringt neben der Erfahrung als versierter Trainer auch seine Expertise als ehemaliger Profispieler mit, teilt der HC Landsberg in seiner Pressemitteilung mit. Als Verteidiger absolvierte Hoffmann 70 DEL-Spiele und über 200 Spiele in der DEL2. Im Nachwuchs stand er von der U16 bis zur U20 für knapp 40 Länderspiele im Trikot der deutschen Nationalmannschaft.

Jetzt steht fest, wer in der Eishockey-Bayernliga als Trainer beim HC Landsberg an der Bande stehen wird. Foto: Thorsten Jordan (Symbolbild)

Ausgebildet wurde er bei den Eisbären Berlin. Bei den Berlinern und den Hamburg Freezers sammelte er Erfahrungen als Spieler in der DEL. Weitere Stationen waren Schwenningen, Kaufbeuren, Ravensburg und der damalige EV Landsberg 2000. Seit seiner Zeit beim EVL ist Landsberg seine Heimat. Nach seiner aktiven Karriere erwarb er alle nötigen Trainerscheine für die zukünftige Herausforderung als neuer Trainer bei den Riverkings.

Neuer Co-Trainer wird der 37-jährige und ehemalige Eishockeyprofi Matthias Forster, der mit seiner Familie in Graben wohnhaft ist. Er blickt ebenfalls auf eine lange und erfolgreiche Profikarriere zurück. Mit 70 Spielen in der DEL und 500 Spielen in der zweithöchsten Liga Deutschlands, so der HCL in seiner Pressemitteilung. Seine Vereine waren unter anderem Berlin, Hamburg Bremerhaven, Schwenningen, Crimmitschau und Heilbronn. Auch er spielte in der Nachwuchs-Nationalmannschaft. Ausgebildet wurde Forster bei den Königsbrunner Pinguinen und den Jungadler Mannheim.

Die neuen Trainer der Riverkings Landsberg kennen sich schon lange

Das Trainer-Duo lernte sich während der Zeit bei den Eisbären Berlin kennen. Der Kontakt zwischen dem HCL und Matthias Forster kam deshalb auch über Martin Hoffmann zustande, der in Forster seinen Wunsch-Co-Trainer gefunden hat. Dazu Präsident Frank Kurz und Vize-Präsident Michael Grundei: „Martin und Matthias haben uns mit ihrem Konzept von Anfang an überzeugt. Beide bringen jede Menge höherklassige Erfahrung als Spieler mit. Während seiner Zeit als Trainer in unserer Nachwuchsabteilung hat Hoffmann bereits bewiesen, dass er als Trainer erfolgreich arbeitet. Einige junge Spieler aus unserer ersten Mannschaft hat Martin bereits im Nachwuchs trainiert. Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit mit Martin und Matthias."

Martin Hoffmann: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung. Wir wollen mit einer Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern eine erfolgreiche Mannschaft für die nächste Saison auf die Beine stellen. Das Wir-Gefühl des HC Landsbergs soll hier klar im Fokus stehen. Ein klares Konzept und Strukturen sind wichtig, aber natürlich darf der Spaß auch nicht fehlen. Wichtig ist, dass der Funke auf das Landsberger Eishockeypublikum überspringt und wir mit unseren Fans so viele Erfolge wie möglich feiern können."

Gute Stimmung im Team ist Co-Trainer Forster wichtig

Matthias Forster: „Ich kenne Hoffi seit ewigen Zeiten und freue mich auf die gemeinsame Aufgabe. Ich werde mich vorwiegend um die Specialteams und die Verteidiger kümmern. Ich weiß aus meiner eigenen Zeit als Spieler, wie wichtige eine eingeschworene Mannschaft mit guter Stimmung im Team ist. Die gute Stimmung kommt meist dann, wenn man erfolgreich auf dem Eis ist. Daran wollen wir arbeiten und dazu will auch ich meinen Beitrag leisten.“ (AZ)