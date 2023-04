Fußball

16:07 Uhr

Auf den TSV Landsberg wartet ein unangenehmer Gast

Plus Bislang taten sich die Landsberger in der Fußball-Bayernliga gegen Dachau meist schwer. Will das Team weiter um den Aufstieg mitspielen, muss erneut ein Sieg her.

Von Margit Messelhäuser

Der TSV Dachau zählt nicht unbedingt zu den Lieblingsgegner des TSV Landsberg. Das darf am Samstag aber keine Rolle spielen: Will man weiter um den Aufstieg in die Fußball-Regionalliga mitspielen, können für das Team der Spielertrainer Hutterer/Mölders nur drei Punkte zählen. Beginn ist um 14 Uhr im 3C-Sportpark in Landsberg.

Durch den Sieg zuletzt bei Schalding sind die Landsberger in der Tabelle wieder ganz oben dabei: Vier Punkte beträgt der Rückstand auf den Tabellenzweiten Memmingen (52), allerdings sitzen gleich drei Teams mit nur einem Punkt weniger den Landsbergern im Nacken.

