Fußball

vor 18 Min.

Auf den TSV Landsberg wartet ein unangenehmer Gastgeber

Plus Der TSV Landsberg ist am Samstag in Kottern zu Gast. Die Heimelf hat im Rennen um den Meistertitel in der Fußball-Bayernliga an Boden verloren. Das Hinspiel war eine klare Sache.

Von Margit Messelhäuser

Auf den ersten Blick sollte es eine klare Angelegenheit sein: Der TSV Landsberg gastiert als Spitzenreiter der Fußball-Bayernliga beim Tabellenneunten. Doch der heißt TSV Kottern und diese Begegnungen hatten es in der Vergangenheit in sich. Warum Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer die Gastgeber als „Männermannschaft“ bezeichnet.

„Gegen Kottern zu spielen ist nicht angenehm“, sagt der Landsberger Spielertrainer Mike Hutterer mit Blick auf die anstehende Partie am Samstag, ab 14 Uhr. Zwar habe der Gastgeber seines Wissens nach derzeit Personalsorgen, dennoch sei das 1:1 gegen Erlbach zuletzt ein respektables Ergebnis. Aus dem Rennen um den Meistertitel sind die Gastgeber jedoch inzwischen ausgeschieden.

