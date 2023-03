Bayernliga: Für den TSV Landsberg gibt es nur noch Endspiele

Plus Der TSV Landsberg kämpft um den Aufstieg in die Fußball-Regionalliga. Am Sonntag sind die Landsberger bei Türkspor Augsburg zu Gast.

Der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg hat sich den Start in die Bayernliga nach der Winterpause anders vorgestellt: Aus den drei Spielen bislang gab es nur vier Punkte, und man ist auf Platz sechs abgerutscht. Aber noch ist nichts verloren, und so sieht es auch Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer vor der Partie am Sonntag, ab 14 Uhr, bei Türkspor Augsburg.

Auf Platz 16 der Bayernliga-Süd stecken die Gastgeber tief im Tabellenkeller, doch das interessiert Mike Hutterer fast gar nicht. „Es ist egal, gegen wen wir spielen, wir gehen jede Partie wie ein Pokalspiel an“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Insgesamt zehn Spiele sind in der laufenden Saison noch zu absolvieren – zehn Endspiele für die Landsberger, will man das Saisonziel noch erreichen.

Zuletzt schwächelten auch einige direkte Konkurrenten der Landsberger

Am vergangenen Spieltag schwächelten nicht nur die Landsberger mit dem 2:2 gegen Nördlingen, auch die direkten Konkurrenten um den Aufstieg in die Regionalliga ließen zum Teil Federn. „Da haben wir es verpasst, uns ein bisschen abzusetzen“, blickt Hutterer zurück. Aber es sei müßig, zurückzublicken. „Nach der Roten Karte für uns gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit kann man lange diskutieren, ob es ein gewonnener oder zwei verlorene Punkte waren.“

30 Bilder Der TSV Landsberg spielt gegen den TSV Nördlingen unentschieden Foto: Christian Rudnik

Wichtiger sei es, sich auf die weiteren Partien zu konzentrieren. Eigentlich sollte Türkspor Augsburg ein sicherer Drei-Punkte-Lieferant für die Landsberger sein. Die Gastgeber stehen mit nur 17 Punkten auf dem drittletzten Platz und haben das Hinspiel in Landsberg deutlich mit 1:5 verloren.

Spielertrainer Mike Hutterer warnt vor dem Gastgeber

Allerdings könnte der Platz Probleme bereiten. „Ich rechne mit ähnlichen Verhältnissen wie beim Spiel gegen Schwaben Augsburg“, sagt der Landsberger Coach. Die seien nicht besonders gut gewesen, scheinbar, so Hutterer, nehme es die Stadt Augsburg mit den Plätzen nicht so genau.

Hinzu komme, dass die Gastgeber am vergangenen Spieltag in Kottern einen beachtlichen 3:2-Erfolg feiern konnten. „Das war die erste Niederlage für Kottern nach neun Siegen in Folge in der Bayernliga.“ Unter anderem auch einem 2:1 gegen Hutterer und sein Team vor der Winterpause.

Der Rückstand von Landsberg auf Platz zwei ist minimal

Unterschätzen werde man die Gastgeber auf keinen Fall, das darf man sich auch angesichts der Tabelle nicht erlauben. Spitzenreiter Schalding hat trotz der Niederlage zuletzt gegen Memmingen noch neun Punkte Vorsprung vor den Verfolgern, diese liegen aber ganz eng beisammen. Lediglich zwei Punkte liegt der TSV Landsberg als Tabellensechster hinter dem Zweiten Ingolstadt II, aber auch nur einen Punkt vor dem Siebten TSV 1860 München II. Dann folgt Schwaben Augsburg mit vier Punkten Rückstand.

Gut für die Landsberger, dass der Kader wieder komplett ist. „Zuletzt haben unter anderem die angeschlagenen Alexander Benede und Steffen Krautschneider pausiert, diesmal sind alle wieder dabei“, so Mike Hutterer.