vor 17 Min.

Bayernliga: TSV Landsberg legt in Dachau erfolgreichen Endspurt hin

Plus Der Start in die Fußball-Bayernliga beginnt für den TSV Landsberg mit Höhen und Tiefen. In Dachau gelingt doch noch der verdiente Sieg. Aber ein wichtiger Spieler fehlt erst mal.

Von Margit Messelhäuser

Der Wunsch von Abteilungsleiter Sebastian Gilg ging nicht in Erfüllung: Zwei Tore kassierten die Landsberger Fußballer zum Auftakt der neuen Bayernliga-Saison in Dachau. Jubeln konnten er und das Team am Ende doch, denn wer vier Treffer erzielt, geht in dieser Klasse nicht als Verlierer vom Platz. Für Gilg und alle Anhänger des TSV Landsberg war es allerdings ein Wechselbad der Gefühle, das sie zum Auftakt erlebten. Und in der Nachspielzeit gab es noch einen Aufreger.

Dass die "Defensive glänzt und die Null hält" hatte sich Sebastian Gilg für das Auftaktspiel gewünscht. Das klappte nicht, obwohl Routinier und Ex-Profi Sascha Mölders wie schon im letzten Testspiel gegen Kaufering in die Viererkette wechselte. Zunächst allerdings schien es ganz danach, dass die Landsberger Abwehr wenig gefordert werden würde.

