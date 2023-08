Fußball

vor 33 Min.

Bayernliga: TSV Landsberg will den „Junglöwen“ die Zähne ziehen

Plus In der Fußball-Bayernliga erwartet der TSV Landsberg am Samstag die zweite Mannschaft des TSV 1860 München. Die Gastgeber gehen als Spitzenreiter in die Partie.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Der TSV Landsberg steht momentan da, wo er stehen will: an der Tabellenspitze der Fußball-Bayernliga. Mit einem Sieg am Samstag könnte man den Vorsprung ausbauen, denn zwei Verfolger treffen an diesem Spieltag aufeinander. Einfach wird es aber gegen die zweite Mannschaft der Münchner Löwen nicht, auch diese haben die Chance, in der Tabelle ein gutes Stück nach oben zu klettern.

Mit zwei Siegen in Folge im Rücken können die Landsberger selbstbewusst in die Partie gehen. „In der vergangenen Saison haben wir das Heimspiel auch gewonnen“, erinnert Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer: Nach einem 2:2 zur Pause hatte Ex-Löwe Sascha Mölders in der 62. Minute den Siegtreffer für die Landsberger erzielt. Und auch diesmal will man den jungen Löwen „die Zähne ziehen“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen