Der TSV Landsberg II dreht die Partie gegen Gilching

Plus Fußball-Meisterrunde: Die Landsberger spielen damit in der Kreisliga weiter ganz oben mit. Für die SG Stoffen/Lengenfeld ist der Aufstieg nicht mehr möglich.

Nur der TSV Landsberg II hat es in der Kreisliga in die Meisterrunde geschafft. Gestern sicherte sich das Team von Sebastian Baumert drei wichtige Punkte gegen Gastgeber Gilching II.

"Es war von Anfang ein gutes Kreisligaspiel", so TSV-Trainer Baumert. "Die Chancen waren eigentlich auf unserer Seite, aber wir haben es versäumt, die Tore zu machen." Und wie so oft rächte sich das: Durch zwei Standards ging Gilching in Führung, noch vor dem Seitenwechsel schaffte der TSV aber den Anschluss. "Nach der Pause haben wir einfach genauso weitergemacht und das Spiel verdient gedreht", sagte Baumert. Damit bleibt es in der Meisterrunde der Kreisliga weiterhin spannend: Der TSV ist zusammen mit Aich und Gilching nun punktgleich auf den ersten Tabellenplätzen.

