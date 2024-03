Fußball

Für den TSV Landsberg zählen in Rain nur drei Punkte

Plus Der TSV Landsberg hat im Rennen um den Meistertitel der Fußball-Bayernliga einen Rückschlag erlitten. Derzeit laufen auch wichtige Gespräche im Hintergrund.

Von Margit Messelhäuser

Nach dem 2:2 im Spitzenspiel gegen Schwaben Augsburg kann der TSV Landsberg aus eigener Kraft nicht mehr Meister in der Bayernliga-Süd werden. "Wir haben es zwar nicht mehr selbst in der Hand, aber es sind noch neun Spiele, in denen viel passieren kann", sagt Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer vor der Partie am Samstag beim TSV Rain. Viel passiert derzeit auch neben dem Platz: Die Landsberger sind auf der Suche nach einem neuen Trainer und einem sportlichen Leiter.

Es bleibt bei drei Punkten Rückstand auf Schwaben Augsburg und im direkten Vergleich mit Schwaben Augsburg zieht der TSV Landsberg den Kürzeren. "Im vergangenen Jahr lagen wir noch weiter zurück und haben dann mit Platz drei die beste Platzierung erreicht", erinnert Mike Hutterer. Durch den Ausgleichstreffer der Augsburger in der Nachspielzeit sei auch der Druck auf sein Team nicht gestiegen: "Den haben wir schon von Anfang an." Schließlich war der Aufstieg als Saisonziel ausgegeben worden. "Wir müssen jetzt einfach nur auf uns schauen", gibt Hutterer als Marschroute vor.

