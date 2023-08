Fußball

17:46 Uhr

Für Sascha Mölders geht es gegen seinen Ex-Teamkollegen beim FCA

Landsbergs Spielertrainer Sascha Mölders (rechts) trifft am Samstag auf einen ehemaligen Mannschaftskollegen aus seiner Bundesliga-Zeit in Augsburg.

Plus Der TSV Landsberg ist in der Fußball-Bayernliga am Samstag bei Schwaben Augsburg zu Gast. Die beiden Spielertrainer kennen sich noch aus vergangenen Zeiten.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Spitzenreiter gegen Tabellenvierten: Bei Schwaben Augsburg steigt das Top-Spiel der Fußball-Bayernliga. Ab 14 Uhr (vorverlegt) ist am Samstag der Tabellenführer TSV Landsberg in Augsburg zu Gast und für Landsbergs Spielertrainer Sascha Mölders gibt es dort ein Wiedersehen mit einem ehemaligen Weggefährten beim FC Augsburg.

In der Bundesliga-Saison 2011/12 spielten Sascha Mölders und Matthias Ostrzolek zusammen beim FC Augsburg – diesmal stehen sie auf verschiedenen Seiten, denn Ostrzolek ist neuer Spielertrainer bei Schwaben Augsburg. Ein Aspekt, der dem Spiel, das an sich schon genug Zündstoff bietet, zusätzliche Brisanz verleiht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen