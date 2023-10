Fußball

Ismaning wird zum Angstgegner des TSV Landsberg in der Bayernliga

In der Schlussphase wechselte sich in Ismaning auch Landsbergs Spielertrainer Sascha Mölders nach längerer Verletzungspause ein. Doch auch der Ex-Profi konnte nicht mehr für die Wende sorgen.

Plus In der Fußball-Bayernliga kassiert der Spitzenreiter TSV Landsberg seine dritte Saisonniederlage. Wieder stolpert das Team über den FC Ismaning.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

In der vergangenen Saison kassierten die Landsberger zwei Niederlagen gegen Ismaning – auch am Dienstag sah es nicht gut aus. Mit 2:3 musste sich der Spitzenreiter der Fußball-Bayernliga geschlagen geben. Immerhin: Verfolger Schwaben Augsburg kam auch nur zu einem Remis.

Zwar begann Landsberg in Ismaning sehr stürmisch, kam schnell zu zwei Ecken, doch in der 17. Minute folgte die kalte Dusche: Per Strafstoß ging Ismaning in Führung und legte nur drei Minuten später auch noch das 2:0 nach. Gut nur, dass die Landsberger schon mehrmals in dieser Saison erst in Rückstand geraten sind. Und so steckten sie auch diesmal die Gegentore gut weg. Vor der Pause war es Torjäger Nico Karger, der auf 1:2 verkürzte. Um kein Risiko einzugehen, wechselten die Landsberger bereits kurz vor der Pause: Die schon gelb-belasteten Maximilian Holdenrieder und Nicholas Helmbrecht machten Di Rosa und Stubhan Platz.

Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

