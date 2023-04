Fußball

Bayernliga: TSV Landsberg feiert - aber nur einen Sieg

Steffen Krautschneider (weißes Trikots) war in Garching zweifacher Torschütze für den TSV Landsberg.

Plus Der TSV Landsberg profitiert in der Fußball-Bayernliga vor den Fehlern der Konkurrenten. Durch den Sieg in Garching fehlen nur mehr zwei Punkte zu Memmingen

Von Margit Messelhäuser

Memmingen verliert, Kottern und Kirchanschöring spielen unentschieden – und schon ist der TSV Landsberg in der Fußball-Bayernliga nur mehr zwei Punkte vom Aufstiegsrelegationsplatz entfernt. "Wer hätte das vor zwei Wochen noch gedacht", freute sich auch Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer. Beim Kellerkind Garching hätten die Landsberger allerdings beinahe den schon sicher geglaubten Dreier noch aus der Hand gegeben.

Es war kein Fußball-Leckerbissen, den die beiden Teams am Sonntag zeigten, doch das dürfte dem TSV Landsberg am Ende egal sein. Die Konkurrenz spielte für die TSVler und man konnte diese Chance nutzen. Allerdings wurde es zu einem Zeitpunkt, als bereits alles entschieden schien, noch mal spannend, wenn auch nicht lange.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

