Schmerzhafte Niederlage für TSV Landsberg in der Bayernliga

Plus Im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Regionalliga muss der TSV Landsberg einen herben Rückschlag verkraften. Bei Schwaben Augsburg gibt es eine Niederlage.

Das haben sich die Landsberger ganz anders vorgestellt: Nach dem Auftaktsieg zu Hause gegen Rosenheim setzte es im zweiten Spiel nach der Winterpause für den Fußball-Bayernligisten eine 1:3-Niederlage bei Schwaben Augsburg.