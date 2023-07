Fußball

17.07.2023

TSV Landsberg entscheidet Fußball-Derby gegen VfL Kaufering früh

Plus Die Teams des VfL Kaufering verlieren die Duelle gegen die Mannschaften des TSV Landsberg. Es gibt dennoch Grund zur Freude. Ein Spieler ragt beim Bayernligisten heraus.

Von Julian Nuhanovic

Die beiden höchstklassig spielenden Fußballteams im Kreis Landsberg, Bayernligist TSV Landsberg und Landesligist VfL Kaufering, traten am Samstag gegeneinander an. Dabei sorgten die Gäste aus der Kreisstadt früh für eine Vorentscheidung in der Fußballpartie. Ein Spieler stach dabei heraus.

Mit einem Traumtor konnte Amar Cekic nach zwei Minuten Kauferings Schlussmann Michael Wölfl überwinden. Er spielte sich auf der rechten Außenbahn durch, zog dann nach innen und schoss den Ball ins linke obere Eck. Landsbergs Spielertrainer Sascha Mölders erhöhte in der 10. Minute auf 2:0 und acht Minuten später war wieder Cekic zur Stelle. Auch diesmal zog er von außen in die Mitte und sein Schuss landete erneut im langen Eck.

