Hallenfußball

Zugspitz-Gruppe West: In der Halle geht es hoch her

Plus Der Fußballkreis Zugspitze richtet die Vorrunde der Gruppe West in Peiting aus. Vier Mannschaften aus dem Kreis Landsberg sind am Start – nur eine schafft es in die Halbfinals.

Von Margit Messelhäuser

Dass Hallenfußball – also Futsal – seinen Reiz hat, zeigte sich bei der Vorrunde der Gruppe West Zugspitze in Peiting. Fuchstal, Jahn Landsberg, Dießen und Issing vertraten dabei den Landkreis Landsberg – nur die Fuchstaler konnten sich für das Halbfinale qualifizieren.

Gleich mit einem Derby zwischen Jahn Landsberg und dem MTV Dießen startete die Vorrunde – allerdings noch etwas verhalten. Beide Teams zeigten sich erst in den letzten Minuten angriffslustiger, dennoch endete die Partie torlos. Dritte Landkreismannschaft in dieser Gruppe war der SV Fuchstal, bei der auch Trainer Muriz Salemovic diesmal mitspielte. In der Punktrunde für die zweite Mannschaft des TSV Landsberg am Ball, trat er in der Halle für sein Team an – und machte durchaus den Unterschied.

