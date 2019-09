Michael Kretschmer, Ministerpräsident von Sachsen und seine Lebensgefährtin Annett Hofmann bei der CDU-Wahlparty der Landtagswahl in Sachsen.

CDU bei Sachsen-Wahl vorn - SPD in Brandenburg vor AfD

Die ersten Prognosen von ARD und ZDF nach den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg sind da: Die CDU ist demnach trotz Stimmeinbußen als stärkste Kraft aus der Landtagswahl in Sachsen hervorgegangen. Die AfD löst die Linke klar als zweitstärkste Kraft ab. Die SPD fällt auf ein Rekordtief. Dagegen legen die Grünen deutlich zu. Die FDP muss um den Einzug in den Landtag bangen.

In Brandenburg hat die SPD deutliche Verluste erlitten, sich aber knapp vor der AfD als Nummer eins behauptet. In unserem Live-Ticker finden Sie die News und Ergebnisse.