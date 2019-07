vor 13 Min.

Feuerwehreinsatz: Bahnhof Mindelheim gesperrt

Ein Großbrand in einem Lagerhaus am Mindelheimer Bahnhof hält derzeit die Feuerwehr in Atem. Der Bahnhof ist gesperrt, es fahren aktuell keine Züge.

Von Axel Schmidt

Dicke Rauchschwaden hängen seit Freitagmorgen über der Bahnhofsgelände in Mindelheim. Eine Lagerhalle eines Agrarhandels brennt lichterloh.

Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes am Gleis ist derzeit der Bahnhof Mindelheim gesperrt. Das teilte die Deutsche Bahn am Freitagmorgen gegen 8.45 Uhr mit. Genaue Informationen zur Dauer der Sperrung und deren Auswirkungen liegen noch nicht vor. Sobald neue Informationen vorliegen, finden Sie sie hier. (AZ)

