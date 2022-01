Bad Wörishofen

vor 20 Min.

Warum die Therme Bad Wörishofen aus ihrem Familienbad ein Sportbad macht

Plus Während andernorts hunderte Menschen auf Einlass in ein Bad warten, hat man die Lage in der Therme Bad Wörishofen im Griff. Dafür gibt es an anderer Stelle Veränderungen.

Von Claudia Benz und Markus Heinrich

Anstehen in Kempten, weil unter anderem in Bad Wörishofen nichts mehr geht – was ist denn da los? Wie sich zeigt, haben die langen Menschenschlangen vor dem Großbad Cambomare in Kempten ihre Ursache auch in Bad Wörishofen. Dort darf die weithin bekannte Therme durch die Corona-Beschränkungen nur weit weniger Gäste einlassen, als eigentlich möglich. Das Sportbad der Therme wurde zudem erneut geschlossen – und umbenannt. Warum das Bad den Begriff „Familie“ nun nicht mehr im Namen trägt, hat einen ebenfalls überraschenden Grund.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen