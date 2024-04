Blitzmarathon 2024: Hier wird im Unterallgäu und in Memmingen geblitzt

Die Polizei kontrolliert am 19. April beim Blitzermarathon wieder das Tempo. Wir verraten, wo im Unterallgäu und Memmingen Blitzer und Laserpistolen stehen.

Am Freitag, 19. April, sollte man besonders auf den Tacho achten. Denn an diesem Tag startet um 6 Uhr der bayerische "Blitzermarathon", bei dem 24 Stunden lang an zahlreichen Stellen im Freistaat die Geschwindigkeit kontrolliert wird. Das bayerische Innenministerium hat wie in der Vergangenheit die Messstellen veröffentlicht, an denen an diesem Tag das Tempo kontrolliert wird: Insgesamt werden rund 2000 Polizistinnen und Polizisten sowie Bedienstete der Verkehrsüberwachung die Geschwindigkeit an rund 1500 möglichen Messstellen kontrollieren. Auch im Landkreis Unterallgäu und der Stadt Memmingen stehen am Freitag wieder die Blitzer – und das an zahlreichen Stellen.

Um die Zahl der Verkehrstoten und der Unfälle zu reduzieren, setzt die Polizei auf die Verkehrsüberwachung. Der Blitzermarathon soll die Menschen sensibilisieren, stärker auf das eigene Tempo zu achten. Denn immer wieder ist auch überhöhte Geschwindigkeit der Grund für einen Unfall.

3826 Unfälle gab es 2023 im Unterallgäu - mehr als im Vorjahr

Im Unterallgäu hat es im vergangenen Jahr 3826 Mal gekracht und damit häufiger als im Vorjahr 2022, in dem es 3576 Unfälle gab. In unserem Landkreis ist die Zahl der Unfälle damit fast wieder auf dem Niveau der Zeit vor Corona: 3870 Mal hatte es etwa im Jahr 2019 gekracht. 148 Menschen wurden im vergangenen Jahr bei Unfällen im Unterallgäu schwer verletzt, dazu kommen 529 Leichtverletzte. Anders als im gesamten Präsidiumsbereich ist im Unterallgäu die Zahl der Verkehrstoten leicht gesunken, von neun auf acht Personen.

Insgesamt gab es im ganzen Präsidiumsbereich im Jahr 2023 fast 29.000 Unfälle, sechs Prozent mehr als im Jahr zuvor. Vor der Corona-Pandemie ereigneten sich über 30.300 Unfälle. Wirft man einen genaueren Blick in die Statistik, wird deutlich, dass die meisten Unfälle mit Todesfolge auf Landstraßen passieren (34). Im Unterallgäu starben vier Menschen durch Unfälle auf Landstraßen - was die Hälfte aller Unfalltoten im Landkreis ausmacht.

Beim zehnten Bayerischen 24-Stunden-Blitzmarathon im April 2023 hatte die Polizei 8690 Geschwindigkeitssünder erwischt, trotz ebenfalls frühzeitig veröffentlichter Messstellen. Der traurige Höchstwert wurde bei einem Autofahrer gemessen, der auf einer Staatsstraße bei Freising mit 155 Stundenkilometern anstatt der erlaubten 60 unterwegs war.

Das sind die Messstellen des Blitzermarathons im Unterallgäu und Memmingen

Diese Kontrollpunkte hat das bayerische Innenministerium bekannt gegeben: