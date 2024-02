Entscheidendes Wochenende für die Wörishofer Wölfe und Türkheimer Celtics

Für den EV Bad Wörishofen endet die Hauptrunde in der Eishockey-Bezirksliga an diesem Wochenende. Auch der ESV Türkheim kann praktisch einen Haken an die Saison machen.

Sie haben es in der eigenen Hand: Die Wörishofer Wölfe können am kommenden Wochenende die Hauptrunde in der Eishockey-Bezirksliga West als Gruppensieger abschließen und damit den Heimvorteil für die anstehenden Play-offs ergattern. Der ESV Türkheim will die Spielzeit als Tabellendritter beenden, hat aber noch ein weiteres Heimspiel am 25. Februar.

Beide Vorhaben sind äußerst realistisch. Schließlich haben die Wörishofer Wölfe bei ihren beiden noch ausstehenden Partien am Freitag und Sonntag machbare Gegner. Und der ESV Türkheim kann mit einem Sieg im vorletzten Heimspiel den dritten Platz in der Bezirksliga sichern.

EV Bad Wörishofen hat den Gruppensieg in eigener Hand

Zum Abschluss der Hauptrunde in der Bezirksliga-West bestreiten die Wölfe aus Bad Wörishofen zwei Heimspiele gegen die Teams aus Memmingen und Schongau. Am Freitagabend gastiert der HC Maustadt ab 20 Uhr in der Eisarena in Bad Wörishofen. Die Mannschaft um Spielertrainer Ingo Nieder steht aktuell auf dem fünften Tabellenplatz. Nachdem beide Mannschaften schon in der Vorbereitung gegeneinander getestet hatte, konnten die Wölfe das Hinspiel in der Punktrunde klar mit 7:1 für sich entscheiden. Im Heimspiel am Freitagabend wollen die Kneippstädter an die jüngsten Erfolge anknüpfen und den elften Sieg in Folge einfahren.

Memmingen wird wie in den letzten Spielen eine kompakte Mannschaft aufs Eis schicken, denn im Kader der Maustädter findet man Routiniers wie James Nagle und Martin Löhle, gepaart mit den Nachwuchskräften aus der Memminger U20-Mannschaft. Für die Wölfe heißt es von Anfang an eine konzentrierte Leistung abzurufen, denn im Kampf um die Tabellenführung darf sich der EVW in den zwei noch ausstehenden Partien keinen Ausrutscher erlauben.

Jubelnde Wölfe: Gewinnt der EV Bad Wörishofen am Wochenende seine beiden letzten Punktspiele, dürfte Rang eins in der Bezirksligagruppe West sicher sein. Foto: Andreas Lenuweit

Am Sonntag steht für die Wölfe das Nachholspiel gegen Schongau auf dem Programm. Ursprünglich sollte das Spiel Anfang Dezember stattfinden, doch Schongau musste damals das Spiel kurzfristig absagen, da sie nicht die Mindestanzahl an Spielern melden konnten. Obwohl die 1b-Mannschaft aus Schongau aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz steht, gilt es das Team nicht zu unterschätzen, denn in den Reihen der Mammuts finden sich etliche Spieler mit Bayernligaerfahrung.

Letztes EVW-Heimspiel wird zum "Blaulichttag"

Das letzte Heimspiel in der Hauptrunde findet unter dem Motto „Blaulichttag“ statt: Zu diesem Spiel lädt der EV Bad Wörishofen alle Mitarbeiter und Ehrenamtlichen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten ein. Nach dem Vorzeigen des Dienstausweises oder bei Erscheinen in Uniform erhalten alle Personen der Rettungsdienste eine Freikarte für das Spiel.

Trainer Dominic Weis sieht seine Mannschaft für die beiden Heimspiele gut gewappnet: "Wir befinden uns im Saisonendspurt und wollen unbedingt die nächsten beiden Siege einfahren. Bis auf zwei langzeitverletzte Spieler habe ich den kompletten Kader zur Verfügung, dementsprechend wollen wir auch zuhause gegen Memmingen und Schongau auftreten. Königsbrunn spielt am Freitagabend zeitgleich in Bayersoien, wir müssen unbedingt unsere Hausaufgaben machen und dürfen auch das Torverhältnis nicht außer Acht lassen."

Für den ESV Türkheim geht es im Derby um Platz drei

Nachdem die Türkheim Celtics vergangenes Wochenende spielfrei waren, steht am Freitag (20 Uhr) das Heimspiel gegen die 1b-Vertretung des ESV Buchloe auf dem Programm. Im Hinspiel kurz vor Weihnachten sorgten die Celtics von Anfang an für klare Verhältnisse und schlugen die Pirates am Ende verdient mit 4:1. Doch die Buchloer zeichnete damals schon ihr kämpferischer Einsatz und der unbedingte Wille zum Sieg aus, den der ESVT bis zur letzten Spielminute zu spüren bekam.

So gelang den Buchloern am vergangenen Wochenende ein beachtlicher 3:2-Auswärtserfolg beim heimstarken HC Maustadt. Die Ostallgäuer werden sicherlich mit dem Vorsatz nach Türkheim reisen, um im für sie letzten Saisonspiel drei Punkte mitzunehmen.

Der ESV Türkheim will sich mit Platz drei aus der Saison verabschieden. Foto: Andreas Lenuweit

Die Celtics haben unter der Woche gut trainiert und versucht, die Konzentration trotz der verpassten Play-offs hochzuhalten. Der Fokus lag dabei in der Vorbereitung auf das Derby am Freitag. Celtics-Coach Michael Fischer weiß, was sein Team erwartet: „Die Mannschaft aus Buchloe ist ein sehr unangenehmer Gegner. Sie sind immer gut eingestellt, arbeiten hart und das über 60 Minuten. Das wird ein sehr schweres Spiel für uns. Alle Mannschaften aus der oberen Tabellenregion haben schon Punkte gelassen. Das wollen wir vermeiden, um den dritten Platz fix zu machen.“