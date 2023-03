TSV Kammlach: Trainer Zellhuber schwärmt von seinem Team

Zwei Spiele, zwei Siege: Der TSV Kammlach ist gut in das neue Fußballjahr gestartet. Doch Trainer Zellhuber begeistert noch mehr.

Zwei Spiele, sechs Punkte – für den TSV Mindelheim und den TSV Kammlach läuft es nach der Winterpause bislang prächtig in der Kreisliga Mitte. Am Wochenende sollen nun die nächsten Punkte folgen. In den unteren Ligen schöpft so mancher Klub Hoffnung.

Am vergangenen Sonntag ist Mindelheims Trainer Edin Kahric fröhlich nach Hause gegangen. Zum einen, weil der Heimweg für den in Memmingerberg wohnenden Coach recht kurz war, zum anderen, weil ihm seine Mannschaft den zweiten Sieg im zweiten Pflichtspiel dieses Jahres geschenkt hat. Mit 2:1 gewannen die Mindelheimer, die mit Riccardo Schulz auf ihren treffsichersten Spieler verzichten mussten, beim SV Memmingerberg und haben nun ein Polster von sieben Punkten zum ersten Abstiegsplatz aufgebaut. Am Samstag kommt nun die DJK Ost-Memmingen ins Julius-Strohmayer-Stadion. Der Tabellenfünfte musste sich vergangene Woche mit einem 0:0 gegen den TSV Kirchheim begnügen.

TSV Kammlach trifft auf die beste Defensive der Liga

Wie der TSV Mindelheim ist auch der TSV Kammlach gut in das Fußballjahr 2023 gestartet. Die Mannschaft von Trainer Roland Zellhuber hat ebenfalls beide Spiele gewonnen und sich damit auf Rang vier vorgespielt. "Ich muss die Jungs einfach nur loben", sagt Zellhuber. "Das war die beste Vorbereitung, die ich je hatte, wir haben in jedem Training 30 Mann und zurzeit keinen einzigen Verletzten." Am Sonntag (14 Uhr) empfangen die Kammlacher nun mit dem SV Memmingerberg den direkten Tabellennachbarn. "Sie stellen die beste Abwehr und haben ebenfalls eine gute Vorbereitung gespielt", sagt Zellhuber. "Es wird ein Spiel auf Augenhöhe."

Knackt seine Elf die beste Abwehr der Liga und gewinnt das Heimspiel, dann geht seine Mannschaft als Tabellendritter in die Englische Woche.

Der TSV Kirchheim empfängt am Sonntag (15 Uhr) den FC Buchloe, der SV Oberegg spielt erst um 17 Uhr zu Hause gegen den SV Dickenreishausen.

In der Kreisklasse 1 will Unterrieden den Fehlstart vermeiden

In der Kreisklasse Allgäu 1 hat es der SC Unterrieden vergangene Woche verpasst, seinen Vorsprung auf die Abstiegsplätze noch deutlicher auszubauen. Die 0:2-Niederlage beim Schlusslicht SV Dickenreishausen II war ein Rückschlag für die Mannschaft von Trainer Roland Wohnlich. Der Gegner am Sonntag ist ungleich stärker einzuschätzen: Mit dem SV Amendingen gastiert der Tabellenvierte in Unterrieden. Der SV Oberrieden (5.) empfängt nur wenige Kilometer weiter den BSC Wolfertschwenden (8.) und könnte, sollte Unterrieden Schützenhilfe geben, Rang vier erklimmen.

Ob das Remis Grund zur Hoffnung gibt? Der FSV Dirlewang ist nach dem 1:1 zum Rückrundenstart gegen den SV Schöneberg (4.) zwar weiterhin Schlusslicht, doch auf die Leistung kann aufgebaut werden. Am Sonntag geht es für den FSV nach Lamerdingen (6.), der spielerisch in einer ähnlichen Kategorie wie die Schöneberger anzusiedeln ist.

TSV Markt Wald: Guter Einstand für den neuen Trainer

Ähnlich ergeht es dem TSV Markt Wald in der A-Klasse Allgäu 2, wenngleich die Aussichten auf den Klassenerhalt für die Markt Walder deutlich besser sind, als die der Dirlewanger eine Liga höher. Das 4:4 beim SC Eppishausen war ein guter Einstand für den neuen Trainer der Markt Walder: Michael Baierlacher hat das Amt von Gökmen Ertürk nach dem ersten Rückrundenspiel (1:2 in Breitenbrunn) übernommen. Am Sonntag (14 Uhr) kommt Türkiyemspor Mindelheim um Toptorjäger Caner Schmitt (elf Tore) nach Markt Wald.