Sieben tödliche Unfälle gab es im Jahr 2023 im Unterallgäu

Zaisertshofen: Ein Motorradfahrer ist im April bei Zaisertshofen mit einem Baum kollidiert und gestorben. Der tödliche Unfall ereignete sich auf der Staatsstraße 2025 zwischen Zaisertshofen und Mörgen. Nach Angaben der Polizei geriet der 65-jährige Motorradfahrer aus dem Landkreis Augsburg in einem kurvigen Teilstück rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Wiedergeltingen: Ebenfalls auf der A96 zwischen Bad Wörishofen und Buchloe-West starb im August ein 83-jähriger Geisterfahrer . Auf der linken Fahrspur streifte er etwa einen Kilometer vom Rastplatz entfernt das Auto eines ihm entgegenkommen 32-Jährigen, der gerade den Sattelzug eines 56-Jährigen überholt hatte. Daraufhin schleuderte der Falschfahrer laut Polizei in die Mittelschutzplanke und stieß anschließend frontal mit dem Auto einer 79-Jährigen zusammen, die ebenfalls gerade den Sattelzug des 56-Jährigen überholte. Der 83-jährige Geisterfahrer verstarb nach Auskunft der Polizei noch an der Unfallstelle. Der 32-Jährige und die 79-Jährige wurden bei den Zusammenstößen schwer verletzt.

Breitenbrunn: Ein 31-jähriger Unterallgäuer war im August mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2017 in Richtung Breitenbrunn unterwegs. Der Unfallfahrer geriet laut Polizei mit seinem Wagen zunächst auf den linken Fahrstreifen und kam dann von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte auf die dortige Leitplanke, rutschte auf dieser rund 38 Meter weiter und kollidierte schlussendlich frontal mit einem Strommast aus Beton . Der Pkw wurde massiv beschädigt und fing Feuer. Für den 31-jährigen Fahrer kam jede Hilfe zu spät und er starb noch an der Unfallstelle.

Breitenbrunn: Bei einem Unfall in Breitenbrunn ist im September eine 62-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden. Am nächsten Tag teilte die Polizei mit, dass die Frau im Krankenhaus gestorben ist. Der Unfall hatte sich auf der Staatsstraße 2017 ereignet. Die 62-Jährige war dort mit einem Pedelec von Breitenbrunn in Richtung Schöneberg unterwegs. Ein 23-Jähriger fuhr mit seinem Transporter in die gleiche Richtung. Nach Angaben der Polizei habe er die Frau an einer leicht ansteigenden Passage wegen der tief stehenden Sonne nicht gesehen. Der Transporter erfasste die Radfahrerin, die bei dem Unfall schwer verletzt wurde. Ersthelfer versorgten die Frau, ein Rettungshubschrauber flog sie anschließend in ein Krankenhaus. Der 23-Jährige blieb unverletzt.