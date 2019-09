12:32 Uhr

Der FC Loppenhausen startet in die neue Liga

Der FC Loppenhausen startet am Sonntag in das Abenteuer Bezirksoberliga. Zum Auftakt kommt gleich ein bekannter Name ins Unterallgäu.

Von Axel Schmidt

Im Oktober des vergangenen Jahres zeichnete sich bereits ab, dass der FC Loppenhausen nach fünf Jahren die Bezirksliga verlassen wird – und zwar nach oben. Im Frühjahr machten die Fußballerinnen des FCL dann Meisterschaft und Aufstieg perfekt. Und das, obwohl nicht alles rund lief.

Damals, im Oktober 2018, stand das Spiel gegen den SVS Türkheim vor der Tür: „Jeder von uns will aufsteigen“, hatte Laura Matzka gesagt. Sechs Saisonspiele waren damals absolviert, sechs Mal hieß der Sieger FC Loppenhausen.

Der FC Loppenhausen packt das Projekt Aufstieg an

Auch gegen Türkheim wurde anschließend gewonnen. Bis zur Winterpause gab der FCL keinen Punkt ab. Doch im Winter kam dann die schlechte Nachricht: Trainer Raci Dikkaya, der die Mannschaft seit 2017 trainiert, musste sich einer schweren Operation unterziehen und sollte für die komplette Rückrunde ausfallen. Ein großes Fragezeichen stand hinter der Frage, ob er überhaupt wieder zurückkehren wird.

Richtig weg war Loppenhausens Trainier nie

So übernahm Michael Matzka das Training und führte die Mannschaft letztlich souverän – trotz dreier Niederlagen in der Rückrunde – zur Meisterschaft. Nun geht es also in das Abenteuer Bezirksoberliga. Raci Dikkaya ist mittlerweile wieder genesen und in Amt und Würden.

Loppenhausen macht sein Meisterstück

Für den Teammanager Christian Matzka sprach nichts dagegen: „Er hat uns gesagt, dass er wieder fit ist und die Mannschaft wieder trainieren will. Von daher schenken wir ihm natürlich das Vertrauen.“ Und so richtig weg war Dikkaya auch nie. „Sie haben mich ja immer auf dem Laufenden gehalten“, sagt der FCL-Trainer.

Er sieht seine Mannschaft in der Bezirksoberliga durchaus als konkurrenzfähig an, auch wenn sich das Gesicht der Mannschaft zur neuen Saison etwas geändert hat – und noch ändern wird. Vier neue Spielerinnen bekamen die Loppenhausenerinnen dazu: Vom Kreisklassisten SC Eppishausen kam Torhüterin Pia Fröhlich, vom SV Auerbach kam Abwehrspielerin Theresa Seitz und von den B-Junioren des TSV Mindelheim kam Christine Mörstedt. Zudem schnürt Abwehrspielerin Nathalie Glogger nach einer Auszeit wieder ihre Fußballschuhe.

Kein Neuzugang ist älter als 17

Alle vier Spielerinnen drücken den Altersschnitt noch weiter nach unten: Fröhlich und Mörstedt sind beide erst 17 Jahre alt, Seitz und Glogger sogar erst 16. „Wir versuchen, die jungen Spielerinnen schnell einzu-gliedern. Bisher muss ich sagen: Sie machen ihre Sache sehr gut“, sagt Dikkaya. Bei Christina Mörstedt etwa merke man, dass sie bis zur B-Jugend mit Jungs zusammengespielt hat. „Solche Spielerinnen sind agiler und zweikampfstärker.“

Abgänge gab es allerdings auch – und wird es noch geben: Jana Büchele wird ein Jahr als Au-Pair-Mädchen nach Frankreich gehen, Meike Brandl und Laura Matzka werden ein Auslandsstudium antreten. „Ich bin mir aber sicher, dass die jungen Spielerinnen diese gut ersetzen werden“, sagt Dikkaya. Davon ist auch Christian Matzka überzeugt: „Die jungen Spielerinnen machen einen guten Eindruck.“Er glaubt an den Klassenerhalt und zieht dazu die vergangene Pokalsaison heran. „Wir haben im Pokal gegen Kempten und Biberbach aus der BOL gewonnen und erst im Finale gegen Pfersee verloren“, sagt er.

Loppenhausen vor dem Double

Ähnlich gut verlief die Vorbereitung. Drei von vier Testspielen wurden gewonnen, einzig gegen Türkheim gab es ein 3:3-Unentschieden. Gegen Batzenhofen-Hirblingen (8:2), Anhausen (7:2) und Breitenthal (8:3) wurde deutlich gewonnen. Am Sonntag nun kommt der FC Augsburg zum Saisonauftakt nach Loppenhausen (Anpfiff: 17.30 Uhr). „Wir werden auch in der Bezirksoberliga nach unserer Taktik spielen. Und die ist offensiv“, verspricht Raci Dikkaya.

