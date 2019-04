vor 36 Min.

Ein Leben ohne 60 – wozu?

Blau-weiße Glückseligkeit: Die Fans des TSV 1860 München in ihrem „Wohnzimmer“, dem Stadion an der Grünwalder Straße in München.

Ein Film über die Münchner Löwen läuft am 5. April erstmals im Ostallgäu. Der Erlös kommt dem TSV 1860 München zugute.

Von Axel Schmidt

„Der Löwe ist nicht totzukriegen“, sagt Uli Niedermair. Der Krumbacher ist Lehrer an der Mittelschule Pfaffenhausen und seit er denken kann Fan des TSV 1860 München. Er betreibt den Internet-Blog „Löwenblues“ und hat bereits zwei Bücher über den TSV 1860 München geschrieben. Einen Film hat der Krumbacher, Jahrgang (natürlich) 1960, noch nicht gedreht.

Das ist die Aufgabe von Hubert Pöllmann. Bezeichnender Titel: „Ein Leben ohne 60 ist möglich – aber wozu?“ Bereits im November 2018 hatte der Film des bekennenden Löwen-Fans Pöllmann Premiere und lief in einigen bayerischen Kinos. Nun kommt der Streifen über den Traditionsverein aus der Dritten Liga auch im Allgäu ins Kino. Dort ist trotz der Bundesligisten FC Bayern München und FC Augsburg noch immer eine große „Löwen“-Schar zuhause. Über 1000 Fans des TSV 1860 München sind in der sogenannten Region 17 organisiert. Statt – wie sonst üblich – im Stadion dürften sich viele von ihnen am Freitag, 5. April, beim Königswirt in Bertholdshofen treffen.

Die Uhrzeit können sich alle Löwen-Fans leicht merken: Sie wird von den Organisatoren mit 18.60 Uhr angegeben, also um 19 Uhr.

"Ein Verein voller Widersprüche"

Filmemacher Hubert Pöllmann (65) ist Gründer der Münchner Drehbuchschule und obendrein ein eingefleischter Löwen-Fan. Seine Faszination am Thema? „Sechzig ist ein Verein voller Widersprüche“, erklärte er in einem Interview mit der Münchener tz, „Im Grunde ein einziger Widerspruch aus Tradition und Moderne, der auch zur Metapher fürs Leben taugt.“

Es ist nicht der erste Film über 1860 München, den Pöllmann drehte. Bereits im Jahr 2013 war der Film „Männer am Wochenende“ im Kino zu sehen. Wiederkehrend ist der Aufbau des Films, denn wie schon 2013 ist es eine Mischung aus Dokumentation und Fiktion. Pöllmann, ehemaliger Grund- und Hauptschullehrer aus München, spielt dabei auch eine der beiden Hauptrollen. Hubsi und sein Kumpel Jogi (Jürgen Gsantner) leben für den TSV 1860 München und damit das Gefühl der „Blauen“ – zwischen zu Tode betrübt und schier unendlicher Euphorie. Dazwischengeschoben werden immer wieder Interviews und Szenen aus dem echten Löwenleben – Dichtung und Wahrheit liegen an der Grünwalder Straße eng beieinander.

In der Regionalliga wieder geerdet

Nach dem Absturz in die Regionalliga stieg der TSV 1860 München im Vorjahr auf Anhieb in die Dritte Liga auf. Mit dem früheren Spieler Daniel Bierofka als Trainer können sich viele Fans wieder identifizieren. „Bierofka ist die Idealbesetzung auf diesem Posten“, sagt Niedermair. Auch das Regionalligajahr habe seiner Meinung einen positiven Effekt gehabt: „Das gab uns die Bodenständigkeit zurück. Man muss es fast sagen: Der Totalabsturz 2017 war ein gutes Jahr“, so Niedermair. Der Verein sei in „sein“ Stadion an der Grünwalder Straße zurückgekehrt, spielt dort stets vor ausverkauftem Haus. Auch die Mitgliederzahlen seien wieder gestiegen. In Krumbach habe sich just im Jahr des Niedergangs ein neuer Fanklub gegründet, der mittlerweile über 60 Mitglieder zählt und äußerst aktiv sei, so Niedermair. „Der Verein hat wieder seine Identität zurückgewonnen.“

In Pöllmanns Film übrigens steht am Ende – so viel sei verraten – der Aufstieg. Aktuell liegt der TSV 1860 München in der Dritten Liga auf dem fünften Platz. Ein möglicher, wenn auch eher unrealistischer Aufstieg, käme für Niedermair zu früh. „Solange der Herr Ismaik weiter so launisch agiert, ist das keine Basis für einen Aufstieg“, sagt er mit Blick auf das Gebaren des jordanischen Investors Hasan Ismaik. Weil es in der Dritten Liga vier Direktabsteiger gibt, schaut Niedermair lieber nach hinten. Denn: „Man kennt seinen Verein.“

Wer den Film am 5. April sehen möchte, kann sich vorab einen Platz reservieren: info@koenigswirt.de. Der Erlös des Films, den es auch als DVD gibt, kommt der Nachwuchsabteilung des TSV 1860 München zu.

