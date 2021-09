Fußball

Fußball-Vorschau: Mindelheims Torhüter darf nach Rotsperre wieder ran

Mindelheims Keeper Alexander Mayr hat seine Rot-Sperre abgesessen und steht heute Abend gegen den TV Erkheim wieder zwischen den Pfosten. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge geht der TSV Mindelheim optimistisch in das Unterallgäuer Derby der Bezirksliga.

Plus Freitagabend, Flutlicht, Derby – der TSV Mindelheim freut sich auf den TV Erkheim und hat eine Lücke geschlossen. Auch in der Kreisliga sind zwei heimische Teams im Einsatz.

Von Axel Schmidt

Nach sieben Spieltagen in der Bezirksliga Süd kann man davon sprechen, dass der TSV Mindelheim in die Saison gestartet ist, wie man es von einem Aufsteiger erwarten konnte: Mit nur einem Punkt aus den ersten drei Spielen durchaus holprig, dann aber akklimatisierte sich die Mannschaft in der höheren Liga und feierte die ersten Erfolge.

Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

