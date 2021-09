Fußball

vor 11 Min.

Mindelheim will in der Bezirksliga mehr Willen zeigen

Plus Der TSV Mindelheim will nach der hohen Niederlage gegen Ottobeuren wieder eine bessere Seite von sich zeigen. In der Kreisliga kommt es für den TSV Kammlach zum Spitzenspiel.

Von Dominik Schätzle

Nach der 0:6-Niederlage am vergangenen Wochenende wollen die Spieler des TSV Mindelheim an diesem Spieltag Wiedergutmachung. Anders sieht es für den TSV Kammlach in der Kreisliga aus: Erwartet wird ein torreiches Spitzenspiel. Auch Lamerdingen will den guten Saisonstart ausbauen - gegen den FC Bad Wörishofen soll in der Kreisklasse der nächste Sieg her. Beim SC Unterrieden in der A-Klasse ist man dagegen derzeit zwiegespalten. Eigentlich steht die Mannschaft gut da, wenn da aber nicht der letzte Spieltag gewesen wäre.

