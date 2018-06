13:59 Uhr

Mindelheimer Endspiel Lokalsport

Seit zwei Jahrzehnten wird das Kugelspiel in Mindelheim betrieben. Zum Jubiläum veranstaltet die BVSG Mindelheim deshalb ein Städteturnier auf der Schwabenwiese.

Von Axel Schmidt

Seit nunmehr 20 Jahren wird das französische Kugelspiel Pétanque in Mindelheim unter dem Dach der Behinderten-, Versehrten- und Rehasportgruppe des TSV Mindelheim betrieben. Grund genug für die Vereinsverantwortlichen, zum Jubiläum ein Städteturnier auf der Schwabenwiese zu organisieren.

Zehn Mannschaften nahmen an diesem Turnier teil, das von Alphornbläsern und kurzen Ansprachen der Ehrengäste und des ausrichters eröffnet wurde. So begrüßten BVSG-Vorsitzender Hans Fischer, der Ehrenvorsitzende Fritz Mack und der Turnierleiter Dieter Kolb die teilnehmenden Mannschaften. Mindelheims stellvertretender Bürgermeister Hans Wawra blickte zurück auf die Entstehung des Pétanque-Spielplatzes und der Vorsitzende des TSV Mindelheim, Mitko Pertemov, sowie Rudi Broda vom BLSV wünschten dem Turnier einen spannenden und schönen Verlauf. Neben der BVSG Mindelheim nahm auch Bad Wörishofen mit drei Mannschaften teil, Königsbrunn stellte zwei Teams. Das Feld komplettierten Donauwörth und Moosburg.

In zwei Gruppen lieferten sich die Teilnehmer spannende Spiele mit teilweise sehr knappen Ergebnissen. In der Zwischenrunde wurde über Kreuz gespielt, um die Finalgegner zu ermitteln. Im Endspiel sollten sich schließlich zwei Mindelheimer Mannschaften gegenüberstehen: Mindelheim 1 mit Renate Schlegel, Brigitte Müllner und Gerhard Wanninger besiegte in der Zwischenrunde Donauwörth sicher mit 13:7. Mindelheim 2 mit Ingrid Breyer, Elisabeth Wanninger und Waldemar Pfeifer gewann gegen Bad Wörishofen 2 souverän mit 13:1.

Das Endspiel war lange eine spannende Angelegenheit: Am Ende setzte sich die Mannschaft Mindelheim 1 knapp mit 13:12 durch und gewann das Jubiläums-Städteturnier.

Auch im Spiel um Platz drei ging es eng zu. Hier hatte Donauwörth mit 13:12 gegen Bad Wörishofen 2 die Nase vorn. Fünfter wurde Königsbrunn 1, das die eigene zweite Mannschaft im Platzierungsspiel mit 13:1 klar besiegte. Platz sieben ging an Moosburg, das gegen die dritte Mannschaft aus Bad Wörishofen mit 13:7 siegreich blieb. Im Spiel um Platz neun gewann Mindelheim 3 gegen Bad Wörishofen 1 letztlich mit 13:6.

