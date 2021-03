vor 33 Min.

Was ein Hasberger seinem Idol Lothar Matthäus zum Geburtstag wünscht

Plus Lothar Matthäus wird 60 Jahre alt. Einer, der ihn stets bewundert und immer verteidigt, ist Roland Schwerter. Warum den gebürtigen Hasberger der "Loddar" seit jungen Jahren begeistert.

Von Axel Schmidt

Wann genau ein junger Fußballer mit Kämpferherz, Dynamik und fränkischem Idiom sein Vorbild wurde, weiß Roland Schwerter noch heute: Bei der Weltmeisterschaft in Italien 1990 war es, als sich Lothar Matthäus in Schwerters Herz spielte. Am Sonntag wird Matthäus 60 Jahre alt. Grund genug, um mit dem Vorsitzenden der „Bayernfreunde ’95 Unterallgäu“ über die Faszination Lothar Matthäus zu sprechen.

Herr Schwerter, als Bundestrainer Jogi Löw seinen Rücktritt nach der EM bekannt gab, tauchte bei der Frage nach einem Nachfolger plötzlich auch der Name Lothar Matthäus auf. Zurecht?

Roland Schwerter: Er wäre sicher geeignet. Wenn er sich auf seine Fachkompetenz beschränkt, auf jeden Fall. Er hat zwar gesagt, dass er nicht zur Verfügung steht. Aber wenn der DFB wirklich anfragt, glaube ich, dass er weich wird. Er darf nur nicht in alte Muster zurückfallen.

Die da wären?

Schwerter: Lothar hat sich nach seiner Karriere viel selber kaputtgemacht. Er musste zu allem seinen Kommentar abgeben, dazu der unstete private Lebenswandel. Das hat ihn eine große Trainerkarriere gekostet. Wobei auch die Öffentlichkeit ihren Teil dazu beigetragen hat. In Deutschland wird einerseits immer gesagt, dass man Privates von Beruflichen trennen müsse. Bei Lothar wurde aber alles gerne vermischt. Es tut weh, wenn ich mir ansehe, wie in anderen Ländern mit Sportidolen umgegangen wird. Wenn Maradona im Krankenhaus lag, pilgerten da 5000 Leute hin und beteten für ihn. Und der hatte einen weitaus kritischeren Lebenswandel als Lothar Matthäus.

Sie gelten im von Ihnen gegründeten Fanklub „Bayernfreunde ’95 Unterallgäu“ als der größte Matthäus-Fan und verteidigten ihn stets auch gegen kritische Stimmen aus dem eigenen Lager. Woher kommt diese Verbundenheit?

Schwerter: So richtig wahrgenommen habe ich Lothar Matthäus bei der WM 1990 in Italien. Jeder, der damals die WM verfolgt hat, erinnert sich an eine Szene, die alles über ihn aussagt.

Lothar Matthäus auf dem Höhepunkt seiner aktiven Karriere: In der Nacht des 8. Juli 1990 führt er die deutsche Nationalmannschaft im Rom zum WM-Titel. Bild: dpa

Sein Tor zum 3:1 im ersten Gruppenspiel gegen Jugoslawien.

Schwerter: Richtig. Diese Dynamik, diese Schnelligkeit mit dem Ball am Fuß – es gab keinen Besseren. Er hat Deutschland zum Titel geführt.

Matthäus spielte damals für Inter Mailand und kehrte erst 1992 zum FC Bayern zurück. Entfachte das bei Ihnen die Liebe zum Rekordmeister?

Schwerter: Nein, die bestand schon früher. Das hat ein Opa zu verantworten.

Die Bayernfreunde ’95 Unterallgäu gründeten sich, als Matthäus wieder in München spielte.

Schwerter: Das war damals die Hochzeit meines Fan-Daseins. Mitte der 1990er war ich die meiste Zeit im Stadion. Ich habe wohl zwischen 150 und 200 Spiele live gesehen. Und was soll ich sagen: In 90 Prozent aller Spiele war Lothar der beste Mann auf dem Platz, spielerisch wie kämpferisch. Mit Lothar Matthäus verbinde ich meine schönste Fußballzeit.

An welche Momente erinnern Sie sich gerne?

Schwerter: Es ging schon los mit seinem Wechsel zu Bayern. Das war ja nachdem er sich das Kreuzband gerissen hat. Er hat unbändig geschuftet für sein Comeback. Er hat sich am Comer See fit gemacht für Bayern und stand dann nach nicht einmal sechs Monaten wieder auf dem Platz. Das hat mich beeindruckt. Dann natürlich sein „Tor des Jahres“ in Leverkusen im gleichen Jahr noch. Und die Niederlage 1999 im Champions League-Finale. Es gab nicht nur Glücksmomente, er hat auch bittere Niederlagen einstecken müssen.

Seine bitterste Niederlage: das Champions-League-Finale 1999. Bild: dpa

1999 wurde Matthäus kurz vor Schluss beim Stand von 1:0 für die Bayern ausgewechselt. Danach drehte Manchester United die Partie, schoss zwei Tore in der legendären Nachspielzeit und schnappte so den Bayern den Titel weg.

Schwerter: Es wurde dann gesagt und geschrieben, dass Lothar ein Drückeberger sei. Das ist nicht fair. Er hat ein Riesenspiel gemacht und war mit 38 Jahren einfach platt. Deshalb ging er raus.

Sie verteidigen ihn schon wieder.

Schwerter: Weil er diese Kritik nicht verdient hat. Er war immer ein Kämpfer, ihm wurde nie etwas geschenkt. Er hat sich alles hart erarbeitet. Und wenn dann auf seine Kosten gelacht wird, man denke nur an die ganzen Radio-Comedy-Einlagen, dann tut mir das weh. Aber noch mal: Er ist aufgrund der sportlichen Leistung mein Idol. Dass er früher auch kein Mikro ausgelassen hat und eben das Herz auf der Zunge trägt, ist was anderes.

Allerdings sehnt man sich heute ja nach solchen Typen im Fußball.

Schwerter: Das stimmt. Ein Mario Basler würde doch mit seinem Lebenswandel von damals heute keinen Drittligavertrag kriegen. Auch dürfte man kein Fan von Oliver Kahn sein, der Menschen Ohren abknabbern und sie in den Boden treten will. Man dürfte nur noch die heutigen Stars bejubeln.

Sein aktueller Job: Fußball-Experte beim TV-Sender Sky. Bild: dpa

Sie haben Lothar Matthäus auch einmal persönlich in München getroffen. Wie war es?

Schwerter: Einmal, an der Säbener Straße, habe ich ihn getroffen. Das war aber nicht mehr als ein „Grias di, i bin der Roland“ und „Servus, ich bin der Loddar“. Das Foto habe ich aber immer noch und halte es in Ehren.

Lothar Matthäus feiert am Sonntag seinen 60. Geburtstag. Was wünschen Sie ihm?

Schwerter: Dass er als alter, emotionaler und forscher Ehrlichkeitsfanatiker Frieden mit sich selber schließt. Mittlerweile hat er das ja schon getan, er wird ja auch ruhiger. Außerdem wünsch ich ihm natürlich ein glückliches Familienleben und Gesundheit. Damit er weiterhin so sportlich und dynamisch bleibt. Die 60 Jahre sieht man ihm jedenfalls nicht an.

