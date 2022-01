Der ESV Türkheim begrüßt die Übermannschaft

Plus Während der ERC Sonthofen die Bezirksliga dominiert, hat der ESV Türkheim eine durchwachsene Saison hinter sich. Trotzdem will man dem Favoriten ein Bein stellen.

Der Spitzenreiter gibt sich die Ehre: Mit dem ERC Sonthofen empfängt der Eissportverein Türkheim am Sonntag, 16. Januar, um 16.30 Uhr den schwersten Brocken der Eishockey-Bezirksligagruppe 4.