vor 29 Min.

A7: Fünf Verletzte bei zwei Unfällen

Hubschrauber bei Langenau im Einsatz

Rettungskräfte mussten am Montagvormittag gleich zu zwei Unfällen auf die A7 ausrücken. Ein Unfall ereignete sich bei Langenau in südlicher Fahrtrichtung. Kurze Zeit später krachte es bei Giengen an der Brenz in Fahrtrichtung Würzburg. Es kam in beiden Fällen zu langen Staus.

Beim Unfall bei Langenau wurden drei Personen verletzt, zwei davon schwer. Nach Angaben der Polizei fuhren gegen 9 Uhr ein Lkw und ein Audi an der Anschlussstelle Langenau in Richtung Ulm auf die Autobahn. Kurz nachdem beide auf der rechten Spur waren, zog die 72-Jährige mit dem Audi nach links, um den Lkw zu überholen. Dabei muss sie einen nachfolgenden Autofahrer übersehen haben. Der 28-Jährige fuhr auf ihren Audi auf und schob diesen in die Mittelleitplanke. Von dort wurde das Fahrzeug direkt vor den Lastwagen abgewiesen und prallte dann noch mehrmals gegen die rechte Planke. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzten, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte insgesamt rund 65000 Euro betragen. Während der Unfallaufnahme bildete sich ein Stau von zeitweise bis zu acht Kilometern Länge.

Beim Unfall bei Giengen an der Brenz wurden gegen 9.45 Uhr zwei Menschen verletzt, zur Dauer der Unfallaufnahme war die Autobahn in Richtung Würzburg teilweise voll gesperrt. (krom/heck/az)

