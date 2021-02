vor 38 Min.

B30 bei Ulm gesperrt: Schnee sorgt für Unfälle, Staus und Behinderungen

Plus Der Schnee ist zurück in der Region rund um Ulm und sorgt gleich wieder für Behinderungen auf den Straßen. Ein Unfall auf der B30 hat weitreichende Folgen.

Von Michael Kroha und Thomas Heckmann

Der Schnee ist zurück in der Region rund um Ulm - und hat am Mittwoch auf den Straßen gleich wieder zu Unfällen samt Stau im Berufsverkehr geführt. Auf der B30 bei Ulm kam es am Morgen in beiden Richtungen zu Behinderungen. Hier stand ein Lkw auf Höhe Wiblingen quer und drohte umzukippen. Bei Illerrieden wurde eine 21-Jährige schwer verletzt.

"Die Leute sind offensichtlich überrascht worden", so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm am Mittwochmorgen auf Anfrage unserer Redaktion. Dabei war der Schneefall in den Wettervorhersagen angekündigt.

In einer vorläufigen Zwischenbilanz (Stand: 9.30 Uhr) registrierte die Ulmer Polizei insgesamt 50 Unfälle im Zuständigkeitsbereich des kompletten Präsidiums, die im Zusammenhang mit den winterlichen Verhältnissen standen. Weitestgehend blieb es zwar bei Blechschäden, als beispielsweise Autos von den Straßen rutschten oder nicht mehr rechtzeitig anhalten konnten.

Schwerer Unfall zwischen Illerrieden und Oberkirchberg

Zwischen Illerrieden und Oberkirchberg wurde jedoch eine 21-Jährige bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt. Die junge Frau war nach Angaben der Polizei gegen 14 Uhr von Illerrieden kommend auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern geraten und krachte seitlich in ein entgegenkommendes Auto. Der Wagen der Frau wurde von der Straße abgedrängt und landete im Straßengraben. Durch den Zusammenprall wurde die 21-Jährige in ihrem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr kam und befreite sie. Im entgegenkommenden Fahrzeug saßen zwei Männer im Alter von 37 und 59 Jahren. Sie wurden nach ersten Informationen der Polizei leicht verletzt. Während der Rettungsmaßnahmen war die Straße gesperrt.





In der Ulmer Karlstraße konnte gegen 7.30 Uhr ein 60-Jähriger nicht mehr anhalten. Auf schneeglatter Fahrbahn rutschte er mit seinem VW gegen zwei weitere Autos, einen Audi und einen Peugeot. Verletzte gab es nicht. Es entstand jedoch Sachschaden von etwa 8000 Euro.

Ungefähr zur gleichen Zeit kam auf der B30 bei Ulm-Wiblingen ein Lkw in Fahrtrichtung Ulm auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schlingern. Der 51-jährige Fahrer war nach Angaben der Polizei mit nicht an die winterlichen Straßenverhältnisse angepasster Geschwindigkeit unterwegs.

Beim Versuch, den Lastzug wieder zu stabilisieren, konnte der 51-Jährige zwar seinen Lkw auf der Straße halten, doch der Anhänger stellte sich quer und blockierte die B30 vollständig. Die Deichsel war auf dem Boden, das hintere rechte Rad des Anhängers befand sich aber in der Luft. Da die Gefahr bestand, dass der Anhänger umstürzt, wurden die Polizei und die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehren Neu-Ulm, Pfuhl und Ulm waren mit etwa 30 Mann im Einsatz.

Die Unfallstelle lag in einem Bereich, in dem die Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern die Bundesstraße mehrfach kreuzt. Die Polizisten der Autobahnpolizeistation Günzburg einigten sich daher mit den Kollegen des Ulmer Reviers West darauf, dass die Bayern den Unfall aufnehmen und die Württemberger die Verkehrsregelung übernehmen.

Unfall auf B30 bei Ulm-Wiblingen: Rettungsgasse wurde erst spät gebildet

Die Feuerwehr hatte Schwierigkeiten, die Unfallstelle zu erreichen, da die vorgeschriebene Rettungsgasse nicht bereits bei stockendem Verkehr gebildet wurde. Das Rangieren der dicht aufeinander stehenden Fahrzeuge benötigte viel unnötige Zeit.

Als die Neu-Ulmer Feuerwehr dann am schräg stehenden Lkw-Anhänger angekommen war, dauerte es bis zur Räumung der B30 nur wenige Minuten. Mit der Seilwinde am Feuerwehrfahrzeug konnte der Anhänger binnen weniger Augenblicke wieder auf die Räder gezogen werden.

B30 bei Ulm nach Unfall zeitweise voll gesperrt

Die eigentliche Unfallaufnahme wurde dann in einer Baustelle vorgenommen, um den drei Kilometer langen Stau schnell wieder abzubauen. Für die Rettungsarbeiten war die Bundesstraße 45 Minuten lang voll gesperrt. Auch auf der Gegenfahrbahn kam es zu Behinderungen. Der Sachschaden an den beiden geladenen Wechselbrücken und am Anhänger wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Fremdschaden entstand laut Polizei nicht. Den Unfallverursacher erwartet eine Bußgeldanzeige.

Auf der A8 geriet auf Höhe von Dornstadt-Tomerdingen ein in Richtung Stuttgart fahrender spanischer Sattelzug ins Schleudern. Nachdem der Sattelzug erst die Betongleitwand links touchierte, rammte er beim Gegenlenken die rechte Leitplanke und blieb fahrunfähig auf dem rechten Fahrstreifen stehen. Der AdBlue-Tank wurde aufgerissen und die Flüssigkeit lief aus, am Fahrzeug entstand ein Schaden von über 10.000 Euro.

Insgesamt sei die Einsatzlage im Zuständigkeitsbereich des bayerischen Präsidiums SWS mit Sitz in Kempten "überschaubar", so Holger Stabik, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West (SWS) mit Sitz in Kempten. Jedoch sei eine Tendenz zu erkennen, dass der Norden - gemeint ist der Landkreis Neu-Ulm und Günzburg - verhältnismäßig schlimmer betroffen sei. Bei einem normalen Tag würden sich im gesamten Gebiet im Schnitt 83 Unfälle ereignen. Im Kreis Neu-Ulm waren es am Mittwoch, Stand: 16 Uhr, insgesamt 18 Verkehrsunfälle, davon einer mit Verletzten. Ein Unfall ereignete sich gegen 10.40 Uhr auf der B28 zwischen Hittistetten und Senden. Dort überschlug sich ein Auto und landete auf dem Dach. Nähere Angaben konnte die Polizei noch nicht machen.





Auch der Nahverkehr in der Region war vom erneuten Wintereinbruch betroffen. Wie die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) über die sozialen Medien mitteilten, mussten Fahrgäste am Morgen mit Verspätungen und Teilausfällen rechnen.

