Die FDP tut sich mit anderen zusammen

Der Kreisverband der Liberalen stellt 46 Kandidaten für den Kreistag auf, darunter sind auch Vertreter anderer Gruppen.

Von Angela Häusler

46 Namen zählt die Liste, mit der der FDP-Kreisverband Neu-Ulm bei den Kommunalwahlen 2020 antritt: Die Liberalen möchten künftig statt bisher einem einzigen Sitz eine ganze Fraktion stellen. Unter Umständen auch in Kooperation mit Angehörigen anderer Gemeinschaften: Sie haben elf Köpfe aus zwei anderen Organisationen mit dabei, die auf der FDP-Liste kandidieren.

Zehn dieser Kooperationspartner stammen aus der dem Sendener Verein „Bürgerinteressen Stadt Senden“, dessen Vertreter in der Illerstadt seit 24 Jahren im Stadtrat sitzen. Eine weitere Kandidatin kommt von der Unabhängigen-Freie-Wähler-Gemeinschaft Elchingen.

„Eine Win-Win-Situation“ nannte FDP-Kreisvorsitzender Michael Zimmermann dieses Listen-Arrangement, mithilfe dessen nun auch Gruppen antreten, die im Alleingang nicht für den Kreistag hätten kandidieren können. Auch die Elchinger UWFG-Fraktionschefin Karin Batke, die auf Listenplatz sieben antritt, sprach von „einer tollen Möglichkeit“.

Die einzige amtierende FDP-Kreisrätin führt die Liste an

Die seit 2014 einzige FDP-Kreisrätin, Christina Zimmermann, führt die am Montag einstimmig beschlossene Liste nun an. Die 26-jährige Meisterin für Informationstechnik sagte, im Landkreis gelte es jetzt, Brücken zu bauen, nachdem das Nuxit-Ansinnen und die Situation der Krankenhäuser im Landkreis Gräben gezogen hätten. Die gemeinsame Liste ermögliche „ein tolles Team“, das hoffentlich bald in Fraktionsstärke mitentscheiden könne, so die Weißenhornerin.

Er hoffe auf viele Mandate, sodass sich „eine wirkungsvolle Fraktion ergibt“, sagte stellvertretender Kreisverbandsvorsitzender und Zweitplatzierter Johannes Hecht aus Neu-Ulm. Klar sei, dass die FDP für die Bürger da sei, „wir werden nicht von oben herab bestimmen“, so Hecht, sondern die FDP wolle das Mitbestimmungsrecht der Bürger stärken.

In Sachen Fokus auf die Anliegen der Bürger treffe die Partei mit BiSS zusammen, betonte Sendener Anton Leger, Dritter Bürgermeister aus Senden und BiSS-Stadtrat. Er kandidiert auf Platz drei der FDP-Liste. „Wir brauchen eine gesunde Krankenhausstruktur im Landkreis“, betonte Kreisvorsitzender Zimmermann. Er werde außerdem für eine bürgerorientierte Kommunalpolitik eintreten.

Das Gros der Kandidaten kommt aus Neu-Ulm und Senden

Sie wolle helfen, „dass die FDP aus der Schiene der Altherrenpartei herauskommt“, sagte die Nersingerin Manuela Müller, die zudem den Mittelstand unterstützen wolle. Die Förderung des digitalen Wandels, bessere Integration von Migranten, Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Sachen Chancengleichheit sowie der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs bildeten bei den insgesamt 46 Kandidaten weitere Themen.

Das Gros der Kandidaten auf der Kreistagsliste stammt übrigens aus den beiden größten Städten Neu-Ulm und Senden. Aus dem südlichen Landkreis hingegen, nämlich aus Vöhringen, Gannertshofen, Illertissen und Untereichen, kommen lediglich sechs Kandidaten.

Die ersten zehn Kandidaten für die Kreistagswahl: Christina Zimmermann, Johannes Hecht, Anton Leger, Manuela Müller, Günter Gillich, Peter Kuhnen, Karin Batke, Michael Zimmermann, Yusuf Cinici und Maximilian Schütz.

