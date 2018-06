vor 33 Min.

Ein Abend, der Freude am Singen weckt

Der Iller-Roth-Günz-Sängerkreis gestaltet in Vöhringen ein Konzert voller „Lebenslust“, das vom Publikum gefeiert wird.

Von Ursula Katharina Balken

Auf dem grünen Hügel in Bayreuth ruft stets ein Bläserensemble die Besucher ins Theater, um zu signalisieren: Das Spiel kann beginnen. In Vöhringen war es die Jagdhorngruppe Neu-Ulm-Süd, die die Gäste in den Saal des Wolfgang-Eychmüller-Hauses bat. Es war nicht der einzige Auftritt, der das Konzert des Iller-Roth-Günz-Sängerkreises zu etwas Besonderem machte.Unter der Leitung von Markus Romes gestalteten junge und ältere Sänger einen Abend, der mit „Lebenslust“ betitelt war und vom Publikum gefeiert wurde.

Mitwirkende waren der große Chor des Nikolaus-Kopernikus-Gymnasiums Weißenhorn unter Leitung von Karoline Mauer, das Ensemble Stimmwerk des Männergesangvereins Illerberg-Thal mit Dominik Herkommer am Pult, der Männergesangverein Roggenburg mit Dirigent Hans Blum, der Kreischor des Iller-Roth-Günz-Sängerkreises mit Markus Romes und ein Streicher-Ensemble des Philharmonischen Orchesters Ulm. Romes hatte ein kontrastreiches, aber stimmiges Programm zusammengestellt. Einen kleinen Schönheitsfehler allerdings gab es: Im Programmheft fehlte die Zuordnung der Chöre zu den gesungenen Liedsätzen.

Die jugendlichen Stimmen der Weißenhorner Gymnasiasten überzeugten die Zuhörer auf Anhieb. Eine erstaunliche Entwicklung hat das Stimmwerk aus Illerberg gemacht. Aus einem Jugendchor des MGV Illerberg-Thal formte Chorleiter Dominik Herkommer ein Ensemble, das sich modernen Kompositionen verschrieben hat. Gänsehautmomente löste die Interpretation von Enyas „Only time“ aus, das Erinnerungen an die schrecklichen Ereignisse des 11. September 2001 in New York weckte. Das Ende des zweiten Teils bildete eine markige Interpretation des Jägerchors aus der Oper „Der Freischütz“ von Carl Maria von Weber. Für die gute Prise Humor sorgte der Männergesangverein Roggenburg, der über erstaunlich gute Tenöre verfügt – heute fast eine Seltenheit bei Männerchören. Im dritten Teil setzte der Kreischor mit „Luminous Night Of The Soul“ einen musikalisch interessanten und klanglich reizvollen Akzent. Es war ein Abend, der Lust aufs Singen machte. So stimmten die Besucher zum Schluss „Kein schöner Land“ an. „Lust zu leben, Singen und Musizieren stehen in einer glücklichen Verbindung“, sagte Romes. So war es schade, dass der Saal nur zur Hälfte besetzt war.

