Kind aus dem Kreis Neu-Ulm in Türkei verschleppt: Vater muss in Haft

Plus Ein Vater hat Angst, sein Sohn aus dem Kreis Neu-Ulm würde bei einer Behandlung vergiftet. Er bringt ihn in die Türkei. Dort sitzt der Junge seit Monaten fest.

Seit etwas mehr als 13 Monaten lebt ein heute siebenjähriger Bub aus dem Landkreis Neu-Ulm in einem Jugendheim in der türkischen Großstadt Edirne. Der Mann, der das verschuldet hat, ist am Donnerstag vom Amtsgericht Neu-Ulm wegen Entziehung Minderjähriger zu einer Haftstrafe von sieben Monaten ohne Bewährung verurteilt worden. Es ist der Vater des Jungen, der seinen Sohn ins Heimatland seiner Eltern gebracht hat. Der Mann und sein Anwalt sagen, alles sei aus Sorge um das Kind geschehen. Die tragischen Folgen habe keiner vorhergesehen.

Das Kind wurde im Februar und März 2020 stationär in der Ulmer Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie behandelt. Die Ärzte dort hätten massive Entwicklungsverzögerungen bei dem Jungen festgestellt und eine weitere Behandlung vorgeschlagen, die nur in sehr wenigen Einrichtungen möglich sei. Sie habe dem zugestimmt - der Vater aber habe sich dagegen verwehrt. So schilderte es die Mutter, die als Zeugin im Prozess aussagte und als Nebenklägerin auftrat. Daraufhin, sagte die Frau weiter, habe der zuständige Familienrichter angekündigt, die nötige Behandlung notfalls juristisch und gegen den Willen des Vaters durchzusetzen. Das war am 2. März 2020, das nächste Treffen war für den 9. März geplant.

Kind verschleppt: Amtsgericht Neu-Ulm verurteilt Vater zu Haftstrafe

Am 7. März, einem Samstag, holte der Vater seinen Sohn aus der Klinik ab. Angeblich, um mit ihm zum Schwimmen zu gehen. Am gleichen Tag gegen 22 Uhr klingelte die Polizei an der Tür der Mutter und fragte nach dem Jungen. Wie sich später herausstellte, hatte der Vater seinen Sohn mit dem Auto bis an die bulgarisch-türkische Grenze mitgenommen. Dort sollen die Pässe der Reisenden eine Stunde lang kontrolliert worden sein. Der Vater soll es mit der Angst zu tun bekommen haben, dass sein Plan scheitern könnte. Daraufhin soll er mit seinem Sohn zu Fuß die Grenze in die Türkei überquert haben. Für Verteidiger Maximilian Pauls ist das ein Beleg dafür, dass der Mann sich in einem Ausnahmezustand befand: "Ein rationaler Vater rennt nicht mit seinem Kind nach einer 16-stündigen Autofahrt nachts ohne Pässe in die Wildnis."

Doch was war überhaupt der Plan? Die Staatsanwaltschaft warf dem heute 33 Jahre alten Mann vor, er habe das Kind der Mutter dauerhaft entziehen wollen. Der Vater und sein Verteidiger dagegen betonten, der Mann habe das Kind bloß vor dem vermeintlich schädlichen Klinikaufenthalt retten wollen. Tatsächlich bestätigte auch die Mutter vor Gericht: Der Vater habe zu ihr gesagt, das Kind werde mit Medikamenten vergiftet. Der Plan jedenfalls, so Vater und Verteidiger, sei nur gewesen, in die Türkei zu reisen. Dort habe man fürs Erste beim Vater des heute 33-Jährigen unterkommen und dann weitersehen wollen. Langfristige Pläne habe es nicht gegeben. Und auch die Reise selbst sei ein "Kurzschluss" gewesen.

Entziehung Minderjähriger: Mann nimmt Kind mit in die Türkei

Wie es zu diesem angeblichen Kurzschluss kam, beschreibt der Vater des heute Siebenjährigen so: Er habe sich Sorgen um sein Kind gemacht und bei verschiedenen Stellen Rat gesucht. In einem Gespräch sei er gewarnt worden, dass er seinen Sohn erst nach dessen 18. Geburtstag zurückbekommen werde, wenn das Kind die weitere Behandlung antrete. Davor, sagte der Mann, habe er sein Kind retten wollen. Auch die Mutter, heute 35 Jahre alt, bestätigte: Ihr früherer Partner habe davon gesprochen, der Bub werde im "deutschen System" kaputt gehen. Sie ist dagegen überzeugt: "Das Kind wurde systematisch kaputt gemacht durch die psychischen Probleme, die in der Familie schon vorgelegen haben." Das Kind war zunächst bei der Mutter aufgewachsen, die dann aber zu einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Während die Frau im Gefängnis war, lebte das Kind bei der Familie des Vaters.

Um sein Kind zu retten, nahm der Mann am 7. März 2020 eine viele Stunden dauernde Autofahrt auf sich. Aus Unterlagen bulgarischer Behörden, die unserer Redaktion vorliegen, geht hervor, dass er nicht alleine war. Dem Vernehmen nach laufen auch Ermittlungen gegen Familienangehörige des Mannes. Der Vater selbst machte vor Gericht keine Angaben zu Verwandten und auch nicht zur Autofahrt - er wolle keine Namen von Mitgliedern seiner Familie nennen, begründete sein Anwalt.

Siebenjähriger lebt seit 13 Monaten in Jugendheim in Edirne

Der Vater habe nicht damit gerechnet, dass ihm die türkischen Behörden das Kind wegnehmen und in ein Jugendheim stecken würden. "Er wollte sein Kind schützen", betonte Anwalt Pauls. Nun sei der Mann am Boden zerstört. Er betrachte sein Handeln als den größten Fehler seines Lebens. Jetzt sehe er sich jeden Tag Bilder seines Sohnes an, telefoniere so oft wie möglich mit dem Buben und habe auf verschiedenen Wegen versucht, das Kind zurückzuholen. Das hat auch die Mutter getan, die sich um Spenden und Unterstützer bemühte und viele Male mit dem Jugendamt des Landkreises Neu-Ulm in Kontakt stand. Die Behörde hat seit 9. März 2020 das alleinige Sorgerecht für den Jungen; die Mutter hat ihres freiwillig abgegeben, dem Vater ist es entzogen worden. Bislang scheiterten alle Versuche, das Kind wieder nach Deutschland zu bringen.

Seit Juli 2020 telefonieren Vater und Sohn nur noch einmal im Monat miteinander. Der Mann sitzt seitdem in der Justizvollzugsanstalt Kempten ein. Er hat gegen Auflagen verstoßen und muss nun gegen Bewährung ausgesetzte Haftstrafen wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis absitzen. Sowohl der Vater als auch die Mutter des Kindes haben mehrere Vorstrafen. Bevor der heute 33 Jahre alte Mann seine Haft antrat, hat er nach eigenen Angaben seinen Sohn im Jugendheim besucht. "Ich bin da hin und habe ihm einen ganzen Koffer voller Spielsachen gebracht", berichtete er. Er habe nicht gewusst, was er sonst Gutes für sein Kind tun könne.

Staatsanwältin: "Ich glaube Ihnen sogar, dass Sie kein schlechter Vater sind"

Dem Kind geht es in der Jugendhilfeeinrichtung in Edirne nach Angaben der Eltern körperlich gut. Aber: "Immer, wenn ich ihn anrufe, weint er", berichtete die Mutter vor Gericht. Der heute 33-jährige Vater leidet selbst an psychischen Erkrankungen, wie ein Befund des Universitätsklinikums Ulm aus dem Jahr 2019 bestätigt. Eineinhalb Jahre lang war er deswegen krankgeschrieben. Das weise auf eine verminderte Schuldfähigkeit hin, wie Richterin Antje Weingart in ihrer Urteilsbegründung sagte. Bei einem Rechtsgespräch zu einem möglichen Vergleich hatte es zuvor keine Einigung gegeben.

"Ich glaube Ihnen sogar, dass Sie kein schlechter Vater sind", sagte die Staatsanwältin. Doch der Mann habe eine Straftat mit schweren Folgen begangen. Sie forderte eine Haftstrafe von zehn Monaten, der Verteidiger plädierte auf eine Geldstrafe. Die schwerwiegenden und vor allem für das Kind tragischen Folgen habe sein Mandant nicht absehen können, sagte er. Daher seien ihm diese Auswirkungen nicht zuzurechnen. Auch habe es sich nicht um einen länger gefassten Plan gehandelt. Die Richterin sah beides anders als der Verteidiger. Sie ging in ihrer Urteilsbegründung von einer Absicht aus, die bereits mehrere Tage vor der Reise gefasst worden sei. Und sie berücksichtigte die schweren Folgen für den heute sieben Jahre alten Jungen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Lesen Sie auch: