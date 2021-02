vor 16 Min.

Kleintransporter überschlägt sich auf der A8 bei Ulm siebenfach - Fahrer stirbt

Noch ist unklar, warum am Montagmittag ein Kleintransporter auf der Autobahn 8 bei Dornstadt ins Schleudern kam. Klar ist nur, dass der Ausgang tödlich ist.

Von Ulm/Dornstadt

Der 56-jährige Fahrer war zwischen Merklingen und Ulm-West in Fahrtrichtung München unterwegs. Auf Höhe des Dornstadter Ortsteiles Temmenhausen schleuderte sein Wagen erst in die Mittelleitplanke und riss sich dann an einem vorbeifahrenden Lastzug eine Türe heraus. Anschließend kam das Auto nach rechts von der Autobahn ab und überschlug sich auf dem Lärmschutzwall mindestens siebenmal.

Notarzt des Rettungshubschraubers konnte nur noch den Tod des Fahrers auf der A8 bei Ulm feststellen

Der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte nur noch den Tod des Fahrers feststellen. Zur Unfallermittlung blieb die Autobahn über zwei Stunden gesperrt. Um Gaffer in der Gegenrichtung zu verhindern, baute die Autobahnmeisterei einen mobilen Sichtschutzzaun auf.

Auch interessant: Schwerer Unfall auf A8 bei Ulm/Dornstadt: Transporter kracht in Lkw

Themen folgen