Kommunalwahl: Manche Gruppen müssen noch Stimmen sammeln

Wer noch nie im örtlichen Gremium saß, muss Unterstützer finden. Wen das betrifft.

Von Carolin Lindner und Jens Noll

Mit mehr als zwei Mandaten will die Ökologisch-Demokratische Partei, kurz ÖDP, im Frühjahr in den Neu-Ulmer Kreistag einziehen. Ein hohes Ziel, wenn man bedenkt, dass die Partei seit zwei Wahlperioden nicht mehr im Gremium und derzeit im ganzen Landkreis nur in Weißenhorn und Illertissen im Stadtrat vertreten ist. Hinzu kommt, dass die ÖDP ein Hindernis überwinden muss, das die Kreisvorsitzende Gabriela Schimmer-Göresz und ihre Parteifreunde sehr verärgert.

Obwohl die Partei früher mehrfach im Kreistag war – zuletzt vertreten durch Norbert Poppele aus Unterroth, der 2002 gewählt wurde –, gilt sie bei der Kommunalwahl im März als sogenannter neuer Wahlvorschlagsträger. Früher trat sie unter dem Namen „ÖDP und Christen für die Umwelt“ an, erstmals 1990. Damit ihre Kandidatenliste 2020 wieder auf dem Wahlzettel erscheint, müssen nun jedoch Unterstützungsunterschriften gesammelt werden. Das sei schon kritisch zu hinterfragen, sagt die Kreisvorsitzende aus Osterberg. Schließlich finde man immer schwieriger Menschen, die sich kommunalpolitisch engagieren. Aber es helfe alles nichts: Jetzt müssen die Parteimitglieder dafür trommeln, dass Bürger ins Rathaus gehen und für die ÖDP unterschreiben. Das gilt auch für die Junge Union, die, wie berichtet, erstmals eine eigene Liste für die Kreistagswahl aufgestellt hat.

Im Landkreis Neu-Ulm braucht es 430 Unterstützer

Rein rechnerisch werden 430 Unterschriften im Landkreis gebraucht. 450 und mehr sollten es zur Sicherheit sein, sagt Schimmer-Göresz. Parteien können diese aber nicht frei sammeln, die Kandidaten des eigenen Wahlvorschlags dürfen auch nicht selbst unterschreiben.

Auf Kommunalebene sieht die Situation ähnlich aus: Wer als Gruppierung noch nicht im Gremium vertreten war, muss Unterstützer finden. In Senden betrifft das beispielsweise die Bögge-Liste „Gemeinsam für Senden – Senden gestalten“. 190 Unterschriften braucht es in Senden, um zur Kommunalwahl antreten zu dürfen. Das Prozedere für Unterstützer: Jeder Wahlberechtigte aus der jeweiligen Kommune oder dem Landkreis, der einen Wahlvorschlag unterstützen möchte, muss mit Ausweis aufs Rathaus seines Wohnortes beziehungsweise der Verwaltungsgemeinschaft gehen. Dort liegen die Listen bereits aus, der Eintragungszeitraum für die Kommunalwahlen endet am Montag, 3. Februar, um 12 Uhr.

Etablierte Parteien tun sich leichter

Wer eine Ortsgruppe einer etablierten Partei neu gründet, hat es unter Umständen mit den Vorbereitungen leichter. In Holzheim treten zur Kommunalwahl 2020 beispielsweise die Grünen und die Freien Wähler erstmals an, in Senden versucht die Linke, Sitze im Gremium zu erlangen. In Holzheim hätten neue Gruppierungen 50 Unterstützter-Unterschriften gebraucht. Diese drei Gruppen müssen aber zuvor keine Unterschriften sammeln, weil die dazugehörigen Parteien bei der bayerischen Landtagswahl im vergangenen Jahr mehr als fünf Prozent der Stimmen im Freistaat geholt haben. Mit diesem Erfolg entfällt die Regel, die für ÖDP, JU und die Bögge-Liste „Gemeinsam für Senden – Senden gestalten“ gilt.

Wie Stefan Hatzelmann, Fachbereichsleiter für Kommunalrecht und Wahlen am Landratsamt Neu-Ulm, auf Nachfrage sagt, müssen die verschiedenen Wahlen gesondert betrachtet werden. Innerhalb einer Wahl dürfe man nur für eine Liste unterschreiben. Da es auf Kreisebene zwei Gruppen gibt, heißt das: Hier darf nur ein Wahlvorschlag unterstützt werden, entweder ÖDP oder JU. Bei unterschiedlichen Wahlen kann ein Wahlberechtigter seine Unterschrift aber auf zwei Listen setzen, also zum Beispiel auf eine für den Stadtrat und auf eine für den Kreistag.

