Landkreis Neu-Ulm

20:15 Uhr

Corona-Impfung im Kreis Neu-Ulm: Probleme bei Terminvergabe sorgen für Frust

Die Öffnungszeiten am Impfzentrum in Weißenhorn sollen erneut ausgeweitet werden.

Plus Das Impfen sorgt im Kreis Neu-Ulm wieder für Frust. Auch die wieder eingeführte Terminvergabe funktionierte nicht reibungslos. Wie reagiert das Landratsamt?

Von Michael Kroha

Das Impfen sorgt im Kreis Neu-Ulm wieder für Frust. Wie im Frühjahr, als noch der fehlende Impfstoff der Flaschenhals war, melden sich wieder Leser bei unserer Redaktion und klagen. Schlimm sei nicht nur, dass sie bei Kälte stundenlang auf ihre Spritze warten müssten. Ihnen stößt vor allem auf, dass die Angelegenheit wieder nicht ordentlich organisiert sei. So habe auch die am Montag gestartete Terminvergabe keineswegs reibungslos funktioniert. Was war der Grund? Und wie reagiert das Landratsamt?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Themen folgen