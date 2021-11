Intensivbetten voll: So dramatisch ist die Corona-Lage im Landkreis Neu-Ulm

Plus Kliniken voll, das Pflegepersonal überlastet, Infektionszahlen auf Höchstniveau: Das Landratsamt schlägt Alarm. Dafür steigt die Impfbereitschaft.

Normalerweise legt Landrat Thorsten Freudenberger ( CSU) Wert auf eine zurückhaltende, geschliffene Ausdrucksweise. Aber manchmal bricht der Wunsch nach Klartext bei ihm durch. Am Montag berichtete das Landratsamt darüber, wie dramatisch sich die Corona-Lage mittlerweile im Landkreis Neu-Ulm darstellt und welche Gegenmaßnahmen und Einschränkungen etwa bei Kontakten nun ergriffen werden müssen: "Ich hab' da echt keinen Bock drauf", sagte Freudenberger, "aber wir müssen das tun." Denn vor allem in den Kliniken ist offenbar das Ende der Fahnenstange erreicht.