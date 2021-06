Neu-Ulm/Ulm

18:30 Uhr

Wie oft der Ulmer Notarzt nach Neu-Ulm gerufen wird - und umgekehrt

Plus Was passiert, wenn ein Notarzt schon im Einsatz ist und noch ein Alarm eingeht? Und was geschieht, wenn ein Notarzt ausfällt? So läuft es im Bereich Neu-Ulm.

Von Sebastian Mayr

Es ist ein gewolltes Problem: Mediziner stemmen die Notarzt-Versorgung in Bayern in ihrer Freizeit. Der Gesetzgeber nehme es in Kauf, dass deswegen einzelne Notarzt-Schichten unbesetzt bleiben. So formuliert es Jan Terboven, der Geschäftsführer des Zweckverbands für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) Donau-Iller. Er betont: Das System funktioniere gut, die Versorgung der Notfallpatienten sei sicher. Denn zum System gehört auch, dass sich die Notärzte aus verschiedenen Städten gegenseitig aushelfen. Doch wie oft kommt das in Neu-Ulm, Ulm und Umgebung eigentlich vor? Ein Blick auf die Zahlen.

