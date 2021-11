Neu-Ulm

Umfrage in Neu-Ulm: Würden Sie auf Weihnachtsmärkte gehen?

Plus Die Corona-Zahlen schnellen in die Höhe, viele Weihnachtsmärkte sind abgesagt. Nicht in Ulm. Wie finden Sie das und wollen Sie selbst dort feiern?

Von Andreas Brücken

Bereits im vergangenen Jahr blieb es zur Adventszeit vor dem Ulmer Münster ruhig. Denn wo sich sonst Tausende Besucher zwischen den Buden der Weihnachtsmärkte drängten, sorgte Corona für einen Totalausfall – so wie in diesem Jahr unter anderem wieder in Neu-Ulm, Weißenhorn und Senden, während in Ulm noch Hoffnung auf ein vorweihnachtliches Treiben besteht. Sind Sie dabei?

