Neu-Ulm

18:00 Uhr

Vandalismus-Attacken auf Schäferhundeverein wecken böse Erinnerungen

Plus Der Schäferhundeverein Ulm/Neu-Ulm hätte allen Grund zum Feiern. Doch zum Feiern ist den Mitgliedern derzeit nicht zumute. Jüngste Vorfälle wecken böse Erinnerungen.

Von Michael Kroha

Eigentlich hätte der Schäferhundeverein Ulm/ Neu-Ulm in diesem Jahr einen einmaligen Grund zum Feiern: Vor 111 Jahren wurde der Verein gegründet. Doch abgesehen von den Corona-Einschränkungen, die ein normales Feiern noch immer nicht zulassen, ist den Mitgliedern und Mitgliederinnen derzeit auch nicht so wirklich zum Feiern zumute. Zum wiederholten Mal wurde das Vereinsheim am Muthenhölzle Opfer von Vandalismus. Das weckt böse Erinnerungen.

