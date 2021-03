vor 41 Min.

Obduktion bestätigt: Frau in Wullenstetten wurde gewaltsam getötet

Streifenwagen haben am Sonntagnachmittag stundenlang ein Straße in Wullenstetten gesperrt. Beamte der Kriminaltechnik haben in Schutzanzügen Spuren im Haus gesichert.

Plus Traurige Gewissheit im Fall um die tote 33-Jährige in Wullenstetten: Die Staatsanwaltschaft gibt bekannt, dass die Frau unter Fremdeinwirkung gestorben ist.

Von Carolin Lindner

Im Fall der toten 33-jährigen Frau aus Wullenstetten gibt es nun traurige Gewissheit: Die Staatsanwaltschaft Memmingen und die Kriminalpolizei Neu-Ulm bestätigen, dass die Frau gewaltsam ums Leben gekommen ist. Das habe die Obduktion des Leichnams am Montag ergeben. Zudem stand der tatverdächtige Ehemann vor der Ermittlungsrichterin.

Wie Kripo und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt geben, wurde gegen den am Sonntag festgenommenen Ehemann der Getöteten am Montag durch die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Der 38-Jährige sitzt damit ab sofort in Untersuchungshaft. Der Ehemann steht wie berichtet im Verdacht, seine Ehefrau am Sonntag im gemeinsamen Wohnhaus in Wullenstetten getötet zu haben.

Tote Frau in Wullenstetten: Obduktion bestätigt den Verdacht

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen fand am Montag zudem die Obduktion der Getöteten statt. Die Untersuchung des Leichnams durch die Rechtsmedizin Ulm bestätigte den bereits geäußerten Verdacht, dass die 33-Jährige gewaltsam durch Fremdeinwirkung zu Tode gekommen ist. Bekannt ist zudem, dass die Frau durch "Gewalt gegen den Hals" getötet wurde. Dieser Begriff bedeutet gemeinhin, dass jemand erwürgt oder erdrosselt wurde. In seltenen Fällen könnte auch ein Schlag gegen den Hals Todesursache sein. Staatsanwaltschaft und Polizei haben jedoch auch nach der Obduktion keine detaillierten Angaben zur Todesursache gemacht.

Wie berichtet, haben die Kinder der 33-Jährigen ihre Mutter am Sonntag gefunden. Sie sind danach zu Nachbarn gelaufen, die wiederum den Notruf abgesetzt haben. Danach war in Wullenstetten einiges los: Die Polizei kam mit einem Großaufgebot und sperrte unter anderem auch über mehrere Stunden die Straße vor der Doppelhaushälfte.

Die Ermittlungen der Kripo Neu-Ulm unter Federführung der Staatsanwaltschaft Memmingen dauern weiter an. Es gilt nach Auskunft der Polizei insbesondere darum, die Hintergründe der Tat weiter aufzuklären.

